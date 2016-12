Unklare Verkehrssituation provoziert Stinkefinger und mehr

Einmündung oder Ausfahrt? Diese Frage kann an der Straße Zur Sternkoppel beim Kaufland in Rodewisch nicht eindeutig beantwortet werden. Die Stadt räumt ein: Hier stimmt was nicht.

Von Susanne Kiwitter

erschienen am 09.12.2016



Rodewisch. Gilt hier rechts vor links oder müssen die Fahrzeuge, die vom Fitnessstudioareal kommen, die Vorfahrt beachten? Diese Frage stellte sich Rolf Badstübner aus der Gemeinde Steinberg schon öfters. Badstübner war dort immer der Meinung, dass er, wenn er auf der Straße Zur Sternkoppel fährt, Vorfahrt hat. "Einmal musste ich aber an der Ausfahrt Fitnessstudio eine Vollbremsung machen, weil dort einer rausfuhr ohne zu warten", so der Wildenauer. "Der Mann zeigte mir den Vogel und den Stinkefinger", ergänzt er. Als Rolf Badstübner wieder einmal an gleicher Stelle mit dem Auto unterwegs war, nahm er sich vor, vorsichtshalber zu warten. Der Witz: "Diesmal wartete aber auch derjenige, der beim Fitness raus wollte", so Badstübner. Der Wildenauer wandte sich an "Freie Presse" und bat um Klärung.

Die Stadt Rodewisch räumt auf Anfrage ein: Hier stimmt was nicht. Bei einem Vorort-Termin mit Christian Wetzig vom Rodewischer Ordnungsamt erklärt dieser: "Nur beim Quellwinkel handelt es sich um eine öffentliche Straße, die einmündet. Nur dort gilt rechts vor links."

Das Sträßchen Quellwinkel führt zum Waschpark. In den anderen Fällen in unmittelbarer Nachbarschaft - Fitnessstudio, Autohaus Barnath und Tüv-Center - handelt es sich laut Wetzig um private Ausfahrten. "Dort gilt: Wer auf der Straße Zur Sternkoppel fährt, hat Vorfahrt."

Das Problem: Als das Gewerbegebiet Göltzschtal Mitte der 90er-Jahre erschlossen wurde, hatte man an den privaten Ausfahrten versäumt, die Bordsteinkante durchzuziehen. Deshalb werden die Ausfahrten regelmäßig mit Einmündungen, bei denen rechts vor links gilt, verwechselt.

Die Stadt Rodewisch will das Problem lösen, in dem sie anstelle der fehlenden Bordsteinkanten weiße Linien aufbringt und an den Privatausfahrten Vorfahrt-beachten-Schilder aufstellen lassen will. "Das können wir aber erst machen, wenn das Wetter frostfrei ist", sagt Christian Wetzig.

Solange zu warten hält Rolf Badstübner für fragwürdig. "Und wenn ein Unfall passiert", fragt er.