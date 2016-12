Vogtland-Bäcker gegen Dumpinglöhne

Bäcker, Gewerkschaft und Landesinnung wollen das Gleiche: einen Tarifvertrag. Das Vorhaben scheiterte aber bisher an einer Kleinigkeit.

Von Lutz Hergert

erschienen am 12.12.2016



Auerbach. "Wer heute seine Leute nicht ordentlich bezahlt, der hat bald keine Mitarbeiter mehr." Darüber sind sich die Bäckermeister Roman Wunderlich von den Backstuben Wunderlich in Oelsnitz und Gerd Jahnsmüller von der Goldbrötchen-Bäckerei Jahnsmüller mit Sitz in Werda einig. Deshalb bezahlen sie ihren Mitarbeitern nach eigenen Angaben Löhne, die über dem Mindestlohn von 8,50 Euro liegen.

Die Betriebe zählen zu den großen vogtländischen Bäckereien. Jahnsmüller beschäftigt knapp 50, Wunderlich etwa 120 Mitarbeiter jeweils in Bäckerei und Verkauf. Die Werdaer unterhalten sieben Filialen und schicken sechs Fahrzeuge zum Verkauf los. Wunderlich unterhält im Vogtland 15 Filialen.

Beide Bäckermeister sind der Meinung, dass es einen Tarifvertrag für das Handwerk in Sachsen geben sollte. Das forderte kürzlich auch die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG). Dabei sprach Gewerkschaftssekretär Thomas Lissen davon, dass die Angestellten in vogtländischen Bäckereien nur mit dem Mindestlohn "abgespeist werden".

Einen Vertrag wünscht sich auch die sächsische Landesbäckerinnung Saxonia, sagt Geschäftsführerin Manuela Lohse. Allerdings würde sich die Landesinnung laut NGG-Mann Lissner seit Jahren jeder Lohnverhandlung verweigern. Gleichzeitig räumt er ein, dass es 2015/16 vier Gespräche mit der Saxonia über einen Tarifvertrag gegeben hat. Dabei scheiterte die Lösung des Problems bisher an einer Kleinigkeit. Laut Saxonia-Chefin Lohse stimmte die Landesinnungsversammlung dem Tarifvertrag im Juni grundsätzlich zu. Nur einer Sonderregelung für die Tarifgruppe der Ofenführer und Teigmacher wurde widersprochen: Da die Mitarbeiterzahl der Berufsgruppe "verschwindend gering" sei, wollten die Bäcker einer einjährigen finanziellen Besserstellung nicht zustimmen, so Lohse. Die NGG wollte ihrerseits auf die Sonderregelung aber auf keinen Fall verzichten.

Eine klare Absage erteilt Bäckermeister Wunderlich der Aussage von Gewerkschaftsmann Lissner, wonach die Stimmung in vogtländischen Backstuben wegen der geringen Löhne mies ist: "Wir stehen hinter unseren Leuten. Wir würden gerne mehr zahlen. Aber der Druck durch die Discounter, die ihre Waren für die Hälfte oder ein Drittel unserer Preise anbieten, ist zu groß."

Einzige Forderung Wunderlichs: Der Tarifvertrag müsste auch für das Drittel der sächsischen Betriebe gelten, die nicht in der Landesinnung vertreten sind. Insgesamt arbeiten in dem Gewerbe im Vogtland 1300 Männer und Frauen. "Dafür sind wir offen", sagt Gerd Jahnsmüller. Sein Betrieb gehört der Innung nicht an. Jahnsmüller: "Wenn es eine neue Regelung gibt, müssten sich alle Bäcker daran halten." Seiner Meinung nach kann es nicht sein, "dass jemand, der für andere Leute in der Nacht arbeitet, mit einem Hungerlohn abgespeist wird".