Von Abu Dhabi nach Falkenstein: Rückkehr zu den Wurzeln

Lange Jahre war Marcel Weidenmüller in der ganzen Welt unterwegs, verköstigte Motorsportler und andere Promis. Nun kehrt er zurück ins Vogtland und übernimmt die Bäckerei des Vaters.

Von Bernd Appel

erschienen am 21.02.2017



Falkenstein. Ob Kapstadt, Abu Dhabi, Lissabon oder Amsterdam - in aller Welt hat Marcel Weidenmüller (34) den "very important persons" ("besonders wichtigen Menschen") kulinarische Genüsse kredenzt. Der Falkensteiner ist sowohl Bäcker- und Konditormeister als auch Patissier, also Spezialist für die Anfertigung von Süßspeisen und Backwaren. Seit 2008 ist seine Firma Alinghi VIP Catering für das leibliche Wohl bei verschiedenen Veranstaltungen verantwortlich gewesen. Hierzu zählen zum Beispiel die Deutschen Tourenwagenmaster (DTM) für Audi und Mercedes und mehr als 30 Formel-1-Rennen weltweit. Nach neun Jahren kehrt Marcel Weidenmüller nun komplett zurück in die alte Heimat. "Es war eine schöne Zeit, aber irgendwann hat man davon genug, jeden Monat drei Wochen in Hotelzimmern zu verbringen", sagt der junge Familienvater. Zum 1. März übernimmt er die Bäckerei von Vater Ulrich Weidenmüller (63). Damit setzt er eine Tradition fort, die sein Urgroßvater 1907 begründet hat.

Vater Ulrich ist nicht nur Bäcker und Konditor, sondern auch Diplom-Lebensmittelingenieur, und hatte das Geschäft seit 1. September 1980 zusammen mit seiner Ehefrau Dagmar geführt. "Ich mache natürlich weiter mit, aber die Verantwortung gebe ich ab", erklärt er. Zur Bäckerei Weidenmüller gehören insgesamt zwei Läden und vier mobile Verkaufswagen, die in der Region unterwegs sind.

Aus Anlass des Wechsels hat der künftige Chef ein besonderes Moosmaa-Brot kreiert: Ein dunkles Ciabatta-Kräuter-Brot, das seinen ganz besonderen Geschmack durch eine Mischung aus heimischen Kräutern und Gewürzen erhält: Brennnessel, Petersilie, Kümmel und Röstzwiebel sind ebenso enthalten wie Bärlauch, Ringelblume, Sonnenblumenblüten und Schnittlauch. Auch das Mehl stamme komplett aus regionalem Getreide, verspricht Marcel Weidenmüller.

Von der Form her soll das neue Brot an die Wurzeln erinnern, unter denen und von denen die Moosmänner bekanntlich leben. "Die Geschichte vom Moosmaa, der Laub in Gold verwandelt, kennt doch jeder Vogtländer", meint der weltgewandte Falkensteiner, der nun selbst wieder zu seinen Wurzeln zurückgekehrt ist. Und hofft, dass viele Kunden Geschmack finden an seiner neuesten Kreation, die am 1. März erstmals erhältlich sein wird. Sicher werden weitere Kreationen folgen - wobei es die guten altvertrauten Genüsse aus der Bäckerei Weidenmüller natürlich auch künftig geben wird.