Vor 25 Jahren: Merkur Bank legt los an einem Freitag, dem 13.

Seit 1991 residiert das Kreditinstitut in Auerbach. Das erfolgreiche, vogtländische Geschäftsmodell wurde vom Münchner Stammhaus übernommen.

Von Lutz HErgert

erschienen am 30.09.2016



Auerbach. An einem Freitag, dem 13. hat die Merkur Bank ihre Filiale in Auerbach eröffnet. An jenem Tag im September vor 25 Jahren erlebten die sechs Mitarbeiter des Geldhauses, dass ein Freitag, der 13. kein schlechtes Omen sein muss: "Die Menschen standen bei uns Schlange", sagt Dr. Marcus Lingel. Der heute 47-jährige, persönlich haftende Gesellschafter des Kreditinstitutes stand damals als Lehrling in der Bank seines Vaters Siegfried Lingel hinter dem Schalter.

Die Menschen brachten zu der Zeit täglich bis zu 400.000 Deutsche Mark in die Bank, erinnert sich Lingel. Nach Chemnitz wurde das Geld mit einem Privatwagen gefahren, der nur zu 200.000 Mark versichert war. Weitere Episoden aus der wilden Anfangszeit: "Am Morgen des Eröffnungstages kaufte mein Vater noch Büromaterial ein. Die EDV war zwar installiert, funktionierte aber nicht." Aus dem Tag der offenen Tür am folgenden Wochenende wurde ein Volksfest mit 3000 Leuten.

Die Zeit beschreibt Marcus Lingel heute als die Pubertät der Bank. "Inzwischen sind wir erwachsen geworden." Das wird auch in seiner Person deutlich. Der Banklehrling von 1991 studierte nach der Ausbildung und arbeitete bis zum Jahr 2000 bei der Schmidtbank. Dann wechselte er zur Merkur Bank.

Mit gewachsen ist nicht nur der Kunden- und Mitarbeiterstamm. Auch für Wolfgang Genczler ging es aufwärts. Der 55-Jährige ist heute Regionaldirektor für Thüringen und Sachsen. Nach Gründung der Filialen in Treuen und Markneukirchen wagte die Bank 1996 den Schritt nach Jena. Genczler würde man heute als Seiteneinsteiger bezeichnen. Er bewarb sich auf eine Anzeige. Warum er einer von sechs Leuten war, die unter 150 Bewerbern ausgewählt wurden? "Ich vermute, dass es meinem Vater imponiert hat, dass Herr Genczler, der vor der Wende in der Armee gedient hatte, Tugenden wie Pflichtbewusstsein, Disziplin, Leistungswillen und Ehrgeiz verkörpert hat", sagt Marcus Lingel. Nach etwa sechs Monaten wurde er zum Chef, weil sein Vorgänger wegen Stasi-Mitgliedschaft entlassen worden war. "Herr Genczler nutzte seine Chance und gestaltet seitdem in seiner Führungsposition maßgeblich die positive Entwicklung unserer Bank, gerade hier in der Region, mit", so Lingel. Genczler absolvierte noch eine Lehre zum Bankkaufmann: Dabei saß er mit seinen Auszubildenden im Unterricht.

In den Folgejahren wuchs die Privatbank. Zuerst meist durch Privat-, später stärker durch Firmenkunden. "Wir sind selbst ein mittelständisches Unternehmen. Wir können Bilanzen lesen und unsere Erfahrungen einbringen", erklärt Marcus Lingel. Davon profitierte auch Bernd Märtner und seine Firma M & S Umweltprojekt GmbH, als die Firma ihre neue Zentrale in Plauen errichtet hat. "Ich habe jemanden gebraucht, der mir zuhört", sagt Märtner. Die Leute von der Bank waren die Einzigen, die ihm zugehört haben, als es um die Finanzierung ging. Märtner war klar: "Wenn die das einmal machen, dann hören sie wieder zu. Auch wenn es Probleme gibt." Und die kamen. Das Unternehmen hatte sein Gebäude errichtet, eine Firma in Stuttgart übernommen. Dann kam die Finanzkrise, Aufträge blieben aus. In der Phase erwies sich die Bank als guter Partner.

Das Geldhaus ging laut Marcus Lingel aus der Krise gestärkt hervor. Auch, weil die Bank durch die Umbrüche stärker Kontakte zu großen Unternehmen knüpfte, wagte man 2012 den Schritt nach Plauen. "Wir haben die Spareinlagen gesammelt und als Kredite an die Firmen ausgereicht. Wir haben kein Geld über den Kapitalmarkt hereingeholt und nicht spekuliert. " Die Entwicklung führte dazu, dass die Bank heute 10.000 Kunden in Sachsen und Thüringen hat. Lingel: "Wir waren im Vogtland so erfolgreich, dass wir unser Beratungs- und Standortkonzept von Plauen nach München übertragen haben. Plauen hat uns eine neue Dimension eröffnet."

Das Unternehmerische hat Lingel Junior seiner Meinung nach vom Vater geerbt. Den bezeichnet er als Pionier. "Er lässt sich begeistern und hatte immer den Mut, neue Wege zu gehen." Ob es eine dritte Lingel-Generation bei der Merkur Bank gibt, ist nicht sicher. Marcus Lingel hat zwei Kinder. Eins davon möchte den beruflichen Weg in Richtung Finanzen einschlagen. Ob es das am Ende macht, soll es nach den Worten seines Vaters selbst entscheiden.