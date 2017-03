Vorschläge: Billard, Konzerte, Trampolin

Industriebrache Beegerstraße: Vereine und Privatleute bringen Ideen ein - Stadtrat soll in diesem Jahr über ein Konzept entscheiden

erschienen am 06.03.2017



Mit der Zukunft der Auerbacher Industriebrache Beegerstraße haben sich zwei "Zukunftswerkstätten" im Goethegymnasium befasst. Über die Ergebnisse sprach Bernd Appel mit Christin Weidensdörfer, die das Projekt in der Stadtverwaltung betreut.

Freie Presse: Frau Weidensdörfer, sind Sie zufrieden mit dem Zuspruch für die Zukunftswerkstatt-Veranstaltungen?

Christin Weidensdörfer: Ja, definitiv. Es waren genau die Leute da, die Interesse an der Umgestaltung und konkrete Vorstellungen hatten. Wir waren bei beiden Veranstaltungen jeweils zwischen 15 und 20 Personen. Eine gute Größe für dieses Format der Ideensammlung. Dadurch waren konstruktive Gespräche ohne Chaos möglich.

Was könnte konkret in den Räumen der alten Plaugard-Fabrik an der Beegerstraße entstehen?

Interesse besteht zum Beispiel für Ausstellungen, kleinere Konzerte, aber auch private Feiern und Kursangebote. Auf der anderen Seite scheint der Bedarf für kleinere Kinder zu bestehen, auch bei schlechterem Wetter spielen zu können - ein Trampolin wurde vorgeschlagen. Und das Billard-Team Vogtland möchte sich gerne mit einbringen. Da kam eine Idee, sowohl Billardtische als auch Dart, Tischtennis oder ähnliches auf einer Etage zu kombinieren. Also Ideen waren genügend da und in meinen Augen auch realistisch, von daher hoffe ich, dass sie auch Realität werden können.

Wer will sich engagieren?

Es ist gut möglich, dass das Gebäude von Vereinen genutzt wird. An den Terminen waren zum Beispiel der Kunstverein Göltzschtal und das Billard-Team Vogtland vertreten. Aber auch angehende Erzieher und Privatpersonen haben Interesse, sich im Gebäude einzubringen.

Wer entscheidet darüber, welche Pläne verwirklicht werden? Und wann wird diese Entscheidung getroffen?

Anhand der in der Zukunftswerkstatt entstandenen Ideen soll ein Konzept für die Nutzung der Bee-gerstraße entstehen. Dieses soll dann dem Stadtrat als Grundlage für seine Entscheidungen dienen. Wir gehen davon aus, dass die Ideen dann auch berücksichtigt werden, da das Format der Ideenfindung im Rahmen der Zukunftswerkstatt auch mit dem Stadtrat abgesprochen war. Der Stadtrat wird sicherlich bis Mitte des Jahres noch über die Ideen entscheiden.

Sind die Räume nicht viel zu groß für viele Zwecke?

Die Räumlichkeiten sind derzeit noch flexibel gestaltbar. Das ist das Schöne an diesem Objekt. In der obersten Etage sind schon kleine Räume enthalten, die wahrscheinlich auch in diesem Format bestehen bleiben können. Alle anderen Etagen können mit wenig Aufwand (Trockenbau) in kleinere Räume aufgeteilt werden. Bei der Gestaltung soll der industrielle Charme aufgegriffen werden.

Ist das Objekt zu abgelegen?

Das Gebäude liegt direkt an der Bundesstraße und ist daher sehr gut erreichbar. Auch der ÖPNV hält dort in alle Richtungen. Außerdem ist es durch den Hofaupark in wenigen Gehminuten vom Stadtzentrum aus zu erreichen. Parkplätze sind direkt an der Beegerstraße derzeit schon vorhanden, es sollen aber auch am Gebäude direkt ein paar Parkplätze geschaffen werden. Außerdem sind im Umfeld mehrere Einkaufsmöglichkeiten mit Parkplätzen, über deren Nutzung man bei größerem Bedarf sicherlich verhandeln kann. Und an der B 169 sind Parkbuchten.

Wann könnte der Umbau starten, wie lange soll er dauern?

Der Umbau wird voraussichtlich Ende 2018/Anfang 2019 starten können. Eine Nutzung ab 2020 ist wünschenswert.