Was ist in der Treuener Kita "Märchenland" los?

Eine Mutter beschwert sich, die Leitung habe versäumt, die Öffentlichkeit über eine Bombendrohung zu informieren. Tatsächlich hat ein Vater die Kita-Leiterin bedroht und beleidigt, wofür er verurteilt wurde.

Von Susanne Kiwitter

erschienen am 24.01.2017



Treuen. Es war am 16. Oktober 2015 gegen 13 Uhr, als der verhängnisvolle Satz gefallen ist: Der Vater eines Kindes, das die Treuener Kita "Märchenland" besucht, ruft beim Kita-Träger, dem DRK-Kreisverband Auerbach, an und lässt sich dabei über die Kita-Leiterin aus. "Ich bombe sie raus", soll er gesagt haben. So gab es die DRK-Angestellte, die das Telefonat entgegennahm, im Herbst 2016 vor dem Auerbacher Amtsgericht als Zeugin zu Protokoll.

Wegen Bedrohung und Beleidigung wurde der Mann infolge dieses Vorfalls und vorangegangener Ausfälligkeiten Ende 2016 zu einer Geldstrafe von 2500 Euro verurteilt. Eine Treuenerin, deren Kind die Kita besucht, hat sich an die "Freie Presse" gewandt und fragt: "Wieso wurden die Eltern nicht informiert, wenn es eine Bombendrohung gab? Weshalb ist der Konflikt in der Kindertagesstätte derart eskaliert?" Das Ergebnis sei, dass das Kind des Verurteilten nun gemobbt werde.

Die Treuenerin, deren Name der Redaktion bekannt ist, berichtet, dass im Vorfeld über einen längeren Zeitraum immer wieder einzelne Schuhe weggekommen seien und die Kita-Leiterin den besagten Vater im Verdacht gehabt hätte, obwohl dessen Tochter selbst vom Schuhklau betroffen gewesen sei. Dem Vater sei Hausverbot erteilt worden, weshalb die Sache dann eskaliert sei.

Ein Blick ins Gerichtsprotokoll, das "Freie Presse" vorliegt, bestätigt dies: "Um die Kinder, die Eltern und die Erzieher zu schützen, habe ich Herrn (...) zu verstehen gegeben, dass er die Einrichtung nicht mehr betreten darf", wird die Kita-Leiterin zum Geschehen am 16. Oktober 2015 zitiert.

Auf Nachfrage beim Kita-Träger schaltet sich dessen Justiziar ein. Otto Guse erklärt: Zwischen Herbst 2013 bis Herbst 2015 seien acht einzelne Schuhe weggekommen. Ein Aushang und Anfragen an die Eltern hätten nichts gebracht. Im Sommer 2015 habe sich die Kita-Leiterin Rat bei der Polizei geholt. Bei einem Elternabend im Oktober 2015 wurde von den Eltern die Genehmigung für eine Videoüberwachung in der Garderobe der Kita eingeholt und im November das Hausverbot nochmals schriftlich erteilt. "Seitdem ist Ruhe", so Guse. Die Sache bleibe aber nebulös, da der tatsächliche Schuhdieb nicht ermittelt ist.

Ob das Kind des Verurteilten wegen der Vorfälle gemobbt wird, davon habe er keine Kenntnis, fährt Guse fort. Die zuständige Richterin in Auerbach sagt, dass die Drohungen gegen die Kita-Leiterin nicht als allgemeine Bedrohung der Einrichtung eingestuft, sondern gegen die einzelne Person gewertet wurde. Unterdessen habe der Verurteilte, der einige Vorstrafen hat, Berufung eingelegt. Der Fall wird also das Landgericht in Zwickau beschäftigen. Und diese Woche, über ein Jahr nachdem der Streit in der Treuener Kita eskalierte, sollen nun die Eltern nochmals umfassend informiert werden. Justiziar Guse: "Am 25. Januar findet ein Elternabend statt."