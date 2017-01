Wehr stoppt Schmutzwasser vor Talsperre Werda

erschienen am 05.01.2017



Werda. Das neue Wehr vor der Vorsperre der Talsperre Werda steht, nur die elektronische Steuerung ist noch nicht in Betrieb, sagt Anja Lorenz. Sie ist Betriebsteilleiterin Stauanlagen Vogtland in der Landestalsperrenverwaltung. Das Besondere: Die von den Fachleuten als Verteilerwehr bezeichnete Anlage steuert eine Schmutzwasser-Umleitung für den Trinkwasserspeicher: Kommt im Geigenbach beispielsweise nach einem Starkregen schmutziges Wasser an, erkennen das künftig Sensoren im Wehr. Dann schließt sich automatisch der Zufluss zum Stausee. Gleichzeitig öffnet sich ein Kanal, der das Wasser an Vor- und Hauptsperre vorbei leitet. In Betrieb genommen wird das neue, rund eine Million Euro Wehr voraussichtlich im Frühling. (lh)