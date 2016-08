Weidplas Treuen: Entwicklung und Produktion in einer Hand

Der Kunststoffteile- Hersteller legt bei Personal und Umsatz zu. Ein neues Führungs-Duo steht im Vogtland an der Spitze.

Von Lutz Hergert

erschienen am 30.08.2016



Treuen. Vom Hersteller von Pkw-Kunststoffteilen ist die Weidplas Germany GmbH Treuen zum Entwicklungslieferanten aufgestiegen "Wir bekommen von unseren Kunden einen definierten Bauraum im Fahrzeug vorgegeben, in dem wir unsere Produkte entwickeln dürfen", sagt Jan Engelmann. Der Technische Geschäftsführer bildet seit 1.März eine Hälfte des neuen Führungsduos von Weidplas Deutschland, früher Weidmann. Den anderen Part füllt der Kaufmännische Geschäftsführer Ron Dageförde aus.

Als Beispiel für ein Produkt, das Weidplas entwickelt hat, nennt Engelmann die Zweite Stirnwand. Dabei handelt es sich um die Trennwand zwischen Fahrzeuginnen- und Motorraum. Sie ist zusätzlich mit einem speziellen Vlies verschweißt. Dadurch hält sie der Hitze stand, die im Motorraum entsteht.

Beim Entwickeln von Bauteilen wird den Weidplas-Ingenieuren ein Designrahmen vorgegeben, in dem sie sich bewegen müssen, sagt Jan Engelmann. Die Entwickler sitzen nicht in Treuen. "Im Prinzip besteht Weidplas Deutschland neben dem einzigen Produktionswerk in Treuen auch aus den Entwicklungsstandorten in München, Sindelfingen und Rüsselsheim", so Dageförde.

Neben dem Entwickeln von Bauteilen montieren Weidplas-Mitarbeiter immer mehr im Werk produzierte Teile zu komplexeren Baugruppen. Ein Beispiel ist die Kühlklappensteuerung. Neben Teilen im Innenraum begann in den vergangenen Jahren die Herstellung von stark glänzenden Blenden aus Plexiglas-Kunststoff für das Äußere der Autos. Beim Opel Astra ist es mittlerweile so, dass bei allen in Deutschland verkauften Modellen in Treuen produzierte Teile eingebaut sind. Weidplas-Hauptkunden sind BMW und Daimler, gefolgt von Opel, Audi, Skoda und Porsche.

Nachdem der Umsatz in Treuen 2015 um etwa zehn Prozent auf 79,3 Millionen Euro gewachsen ist, rechnen die Geschäftsführer für dieses Jahr mit einem erneuten Wachstum. Die Zuwächse sind laut Dageförde Ergebnis der Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe in den vergangenen drei Jahren. Bei Investitionen gibt es dieses Jahr eine Pause. Unter dem Stichwort "Prozessoptimierung" werden Arbeitsabläufe verbessert. Das war in der Zeit des starken Wachstums nicht möglich.

Bis auf Platz für ein, zwei Maschinen ist die Hallenfläche in Treuen ausgereizt. Und das, obwohl das Werk bis Ende 2012 erweitert wurde. Ein Anbau kommt laut Jan Engelmann kurzfristig nicht infrage: "Wir haben zwar noch Platz, aber wir möchten wachsen, indem wir ältere Maschinen und Technologien durch neuere ersetzen und so die Wirtschaftlichkeit der Flächen erhöhen, anstatt zusätzliche Quadratmeter zu schaffen." Die Maschinen der ersten Produktionsanläufe sind mittlerweile zwölf Jahre alt.

Das Wachstum schlägt sich nach Aussagen Dagefördes auch beim Personal nieder. Waren in Treuen Ende 2014 genau 232 Personen angestellt, waren es Ende des Vorjahres 294. Derzeit arbeiten im Werk etwa 325 Personen, sechs sind Auszubildende. Außerdem sind im Durchschnitt 50 Zeitarbeiter beschäftigt.

Weidplas gilt als ein führender Hersteller technisch anspruchsvoller Kunststoffkomponenten für die Automobilindustrie. Seit 2014 ist das Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz Teil der amerikanischen Techniplas Group. Die Gruppe unterhält Produktionsstandorte in Europa, Asien, Südafrika, Süd- und Nordamerika. "Treuen ist das größte Werk der elf eigenen Techniplas-Produktionsstätten. Wir erwirtschaften etwa 25 Prozent des gesamten Umsatzes von Weidplas in Treuen", sagt Ron Dageförde.