31-Jähriger verunglückt tödlich - weitere Person schwer verletzt

erschienen am 17.06.2017



Schöneck. Bei einem Verkehrsunfall auf der Falkensteiner Straße bei Schöneck ist am Samstagfrüh ein 31-jähriger Mazda-Fahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde zudem sein 29-jähriger Beifahrer schwer verletzt. Das Auto kam aus bisher ungeklärter Ursache gegen 4.30 Uhr nach Durchfahren einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, überschlug sich, streifte einen Baum und blieb etwa in 15 Metern Entfernung im Wald liegen. Der Fahrzeugführer verstarb noch am Unfallort.

Es entsteht ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Falkensteiner Straße blieb bis 8.30 Uhr voll gesperrt. (fp)