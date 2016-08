Adorf/V.: 14-JÃ¤hriger bei Sturz von Sprungturm verletzt

Adorf/V.: 14-Jähriger bei Sturz von Sprungturm verletzt

erschienen am 26.08.2016



Adorf/V. Ein 14-Jähriger ist am Donnerstag auf dem Fünf-Meter-Turm des Freibads an der Waldbadstraße erschreckt worden. Er geriet ins Straucheln, stürzte hinab und streifte das Ein-Meter-Brett. Der 14-Jährige kam in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Polizei ermittelt nun wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. (fp)