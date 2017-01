Adorfer Kirchplatz wird für eine halbe Million Euro runderneuert

Die Bauarbeiten finden dieses und nächstes Jahr statt. Warum die Adorfer an einer Stelle vogtlandweit Vorreiter sein wollen.

Von Ronny Hager

erschienen am 24.01.2017



Adorf. Tüchtig kramen musste der Falkensteiner Planer Ralph Pfaff in alten Unterlagen - 2001 hat er schon einmal den Adorfer Kirchplatz für eine Modernisierung in den Blick genommen. Jetzt, mehr als anderthalb Jahrzehnte später, wird es: Für berechnete Kosten von 532.000 Euro wird das innerstädtische Areal dieses und nächstes Jahr modernisiert - was Fahrbahn, Zufahrten, Spielplatz, Treppe und Grünanlagen einschließt. Gebaut werden soll mit Fördergebiet Stadtkern dieses Jahr zwischen Einmündung Lange Straße inklusive Kreuzung bis Markt, im nächsten Jahr ist der hintere Teil des Kirchplatzes an der Reihe. Die Pläne dafür stellte Pfaff jetzt im Technischen Ausschuss des Stadtrates vor.

Eine Lösung, die ins Stadtbild passt: Dies ist die oberste Prämisse für den Platz, der sich ab der Michaeliskirche direkt an den Markt anschließt. Anlieger ist die Grundschule - der Schulbus musst durch. Zugleich ist es ein innerstädtisches Wohnviertel, für das sowohl Parken als auch Ruhefunktion wichtig sind.

Das Schrägparken hat sich als Variante durchgesetzt und bleibt auch bei der Neugestaltung - wobei die Stellflächen zwischen Langer Straße und Markt auf die andere Seite wandern. Zwischen Storchenstraße und Lange Straße ersetzen neue Schrägparkflächen rechts die bisherigen Längsparkplätze. Behindertenparkplätze entstehen an der Schule und in Höhe der Firma Oettel. In der Summe fallen keine Parkplätze weg.

Der Schulbus erhält in Höhe des Spielplatzes vor der Schule einen ordentlichen Wartebereich. Vor der Kirche wird der Poller versetzt, damit der Bus ausschwenken kann und nicht über den Fußweg fahren muss. "Er hat einfach jetzt den Platz nicht, um rumzukommen", so Pfaff.

Die Zufahrt zur Grundschule, vor allem für die Feuerwehr wichtig, bleibt erhalten und ist inklusive der Pflastermulde 3,50 Meter breit. Auch wenn künftig an das Pfarramt eine 1,50 Meter breite Rollstuhlrampe angebaut wird, reicht der Platz. Der direkte Zugang zur Schule vom Kirchplatz aus wird mit einer Wegesperre versehen - eine beidseitige, 90 Grad schwenkbare Schranke soll verhindern, dass Kinder an dieser Stelle auf die Fahrbahn rennen.

Der Spielplatz bleibt in seiner Grundgestalt erhalten - mit Klettergerüst, Sonnensegeln, Wippe, Sitzkombination. Das alte Spielhaus wird durch ein neues aus Robinienholz ersetzt. Statt Sand und Holzschnitzel gibt es als Fallschutz künftig Matten aus Kunststoff. Abgesperrt wird der Spielplatz zur Fahrbahn mit einem Stabgitterzaun.

Die Treppe zur Pflaumenallee bleibt wie bisher. Die gebrochenen, rissigen Treppenwangen werden aufbetoniert, neu wird die Entwässerung und das Geländer - letzteres mit Griffschienen in verschiedenen Höhen. Am Spielplatz wird eine grüne Ecke mit neuem Baum gestaltet, vor der Kirche soll ein Lutherbaum gesetzt werden - womöglich eine Linde. Die Litfaßsäule zwischen Storchen- und Lange Straße rückt an die Fahrbahn, an der Storchenstraße ist eine Sitzecke mit vier Quadern aus Granit vorgesehen. Für die Fußwege schlägt Pfaff Betonpflaster vor.

Verschwinden soll die hässliche Container-Ecke nahe der Treppe . Im Stadtrat mehren sich Stimmen, die die für das Vogtland noch kaum übliche unterirdische Behälter-Variante wollen: Oben sieht man nur Einwurfschlitze. Kosten soll das 17.000 Euro, die oberirdische Container- Variante kostet etwa 3000 Euro.