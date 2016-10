Badeort will Top-Haus für Gäste

Vorerst Vision: Auf der Fläche des früheren Wettiner Hofs Bad Elster gibt es die Idee für Haus des Gastes, Tourist-Info, Ausstellungsräume, Tiefgarage. Was soll das bringen?

Von Ronny Hager

erschienen am 27.10.2016



Bad Elster. Kaum hat sich mit Vier-Sterne-Hotel und Soletherme ein lang gehegter Wunsch in Bad Elster erfüllt, basteln die Verantwortlichen an der nächsten Vision. Dafür im Auge: Die Fläche an der Bahnhofstraße, auf der bis zum Abriss 2011 das frühere Hotel Wettiner Hof stand. Für das Filet-Grundstück gibt es die Option für ein Haus des Gastes mit Tourist-Information, Ausstellungsräumen, Parkhaus, sagte Bürgermeister Olaf Schlott (Unabhängige Bürgerschaft) jetzt bei einer Einwohnerversammlung. Die Idee steht im Kurortentwicklungsplan, mit dem die Stadt kämpft, für weitere zehn Jahre das Prädikat Moor- und Mineralheilbad zu behalten.

"Die Idee ist gut, aber es ist zu früh, darüber zu reden. Spruchreif wird das vielleicht 2019/20", sagt Florian Merz, bei dem als Chef der Chursächsischen Veranstaltungsgesellschaft touristisch viele Fäden im Kurort zusammenlaufen. Fakt ist: Die Fläche soll weder ein weiterer Park werden, noch soll der 2012 angelegte Skulpturenpark mit Holzkunst der Bildhauersymposien auf dem Riedelhof die endgültige Nutzung sein. "Es muss eine hohe touristische Relevanz haben und Vorhandenes sinnvoll ergänzen", sagt Merz, dass ihm dabei in der Wertigkeit ein Gegenstück zu Hotel/Therme auf der gegenüberliegenden Straßenseite vorschwebt. "Es wird nicht erneut das Gesundheitsthema haben und es wird auch kein zweites Theater", so Merz - weder zu den vorhandenen Angeboten im Ort als auch denen in der Umgebung soll hier eine Konkurrenz entstehen.

Die Elsteraner schauen sich derzeit um, wie andere Bäder solche Themen anpacken und wollen dann aus mehreren Möglichkeiten die geeignete herausfiltern. Der Anspruch ist hoch: Bad Elster will in Qualitätstourismus, das Premium-Segment. "Ein Weitermachen wie jetzt reicht dafür jedenfalls nicht", betont Merz. Ende 2016, Anfang 2017 wird sich entscheiden, ob Bad Elster das Heilbad-Prädikat behält. Es sieht gut aus, verriet Schlott. Die Investitionen im Kurort, seit 2005 der Titel zuletzt verliehen wurde, hätten gepunktet: Investitionen in Gebäude wie das Theater, in die Parks, die neue Therme, das Hotel. Gleichzeitig steht im Entwicklungsplan auch, wo Bad Elster aufholen muss. Stichwort: Parkplätze. Aus Richtung Grün/Doubrava soll es mehr Stellflächen geben, der Großparkplatz am Ortseingang aus nördlicher Richtung muss einladender werden. Wie es da aussieht, "hat uns alle erschrocken", gibt Schlott zu. Keine Lösung gibt es für das Rumpelpflaster zwischen Albertbad und Königlichem Kurhaus, wozu Bürger Udo Meyer nachhakte. Es gibt laut Schlott Gespräche mit Straßenbaubehörden - aber er glaubt nicht, dass das Problem Autos im Kurgebiet passé wäre, würde nur das Pflaster rausgerissen.

Auf der Vorhabenliste Bad Elsters steht, sich bei Infos in der Stadt besser zu vernetzen und viele Touristen-Leitsysteme in eine einheitliche Form zu gießen. Der laut Schlott "in den letzten Jahren vernachlässigte" Kirchplatz soll schöner werden, es soll mehr Blumenschmuck geben. Für Sohl gibt es die Idee, den Ortskern am alten Sprudel mit einem Dorfbegegnungshaus aufzuwerten.