Baustelle Marktplatz: Wo die Oelsnitzer die Probleme sehen

Die "gute Stube" ist auch Sorgenkind in der Stadt - gerade wegen des Hoppelpflasters. Bewegung gibt's bei den Parkgebühren.

Von Ronny Hager

erschienen am 08.12.2016



Oelsnitz. Er ist groß, trägt ein Teppichmuster und ist außer an Markttagen oft leer: Der Oelsnitzer Markt. Er war jetzt Thema einer Diskussion von Anliegern und Verwaltung.

Parken: "Ich finde die Parkregelung unmöglich. Um die Parkautomaten zu verstehen, musst du studiert haben. Früher, die halbe Stunde für fünf Cent war kundenfreundlich", so Apothekerin Constanze Süßdorf- Schönstein. Die Staffelung alle zehn Minuten wollte der Stadtrat, so Hauptamtsleiter Kai Peter. Die Regelung sei kein Dogma, warf DSU-Stadtrat Ulrich Lupart ein. In dieser Zeit sei wirklich kaum etwas zu erledigen. Das Thema Parkgebühren soll Anfang 2017 in den Stadtrat.

Pflaster: "Die Fugen sind so tief, das Nachsanden kann ja nicht das Problem sein", sagte Bäckermeister Siegfried Daßler. Im Frühjahr 2017 werde nachgesandet, sagt Tiefbauamtschef Rainer Todt - dann ist der Zwei- Jahres-Zyklus rum. Todt bedauert, dass der Grünsteinsand aus den DDR-Zeiten nicht mehr zulässig ist, dieser würde sehr gut verdichten. Anderes Material wird wieder herausgefahren oder von der Kehrmaschine mitgenommen. Klar wurde: Auch ein Teil-Ausbau des Pflasters kommt für die Stadt nicht in Frage.

Kippen-Problem: Ein "Tag des sauberen Marktes", schwebt Lupart vor - und ein Anreiz: Wer 100 Kippen sammelt, verdient sich eine Roster. Mehr Erdaschenbecher schlug Lupart vor. Raucher, meint Anwohner Bernd Schubert, könnten auf dem Markt Kippen wegwerfen, ohne dass das Ordnungsamt einschreite. Stimmt nicht, entgegnet Peter. "Die Politessen gehen nicht vorbei. Wenn sie die Leute erwischen, werden sie ermahnt. Bußgelder wurden hier aber keine ausgesprochen, räumt Peter ein. "Wir wollen an die Vernunft der Leute appellieren und nicht mit der großen Keule kommen."

Kippen aufklauben: 13 Jahre lang hat Korina Müller, im Rathaus für Grünflächen zuständig, einen Tag lang mit Oberschülern auf dem Markt Kippen aufgelesen. Zuvor hat sie beim Projekttag in der Schule gefragt, wer raucht - die Raucher wurden dazu rangezogen. Seit vorigen Jahr ist Schluss. "Ich bin darauf aufmerksam gemacht worden, dass das diskriminierend ist. Eltern schützen ihre Kinder", betont Korina Müller.

Bushaltestelle: "Mich hat es mit der Bushaltstelle erwischt", so Goldschmiedemeisterin Brunhilde Kuka: Essensreste, Plastikschüsseln, Bierdosen, beschmierte Wände - sie hat den Kanal voll. "Ich sehe da keinen vom Ordnungsamt", so Kuka. "Wir können nur punktuell kontrollieren", sagte Kai Peter. Seit einiger Zeit werde verstärkt kontrolliert, es würden Verwarnungen ausgesprochen. Die Bushaltestelle ist das größte Problem am Markt", so Peter. Ein Abbau der Sitzbänke vor dem Rathaus ist nicht geplant, ein Verlegen der Haltestelle auch nicht. Letzteres hatte Lupart als Idee ins Feld geführt.

Raser: Zu hohes Tempo auf der engen Wallstraße beklagt Bernd Schubert. "An die 30 hält sich niemand", meint er. Einen regelrechten Schlag gebe es an der Stelle, wo Fahrzeuge vom Asphalt aufs Pflaster rollen. Blitzen könne die Stadt hier nicht. "Technisch und gerichtsverwertbar nicht möglich", urteilte Rathaus- Justiziar Hannes Schulz schon 2013.

Tote Stadt: Am Handel arbeiten, riet Constanze Süßdorf-Schönstein. Teile der Stadt (Heppeplatz, Bahnhofstraße) seien tot, die Dr.-Friedrichs-Straße halbtot, sagte Siegfried Daßler. Doch die Stadtverwaltung könne ja schlecht vorschreiben, wo die Leute einkaufen, wurde deutlich. Lupart: "Stadtpolitik kann nur die Rahmenbedingungen setzen."

An welchem Punkt würden Sie zuerst am Oelsnitzer Markt ansetzen? "Freie Presse" freut sich über Zuschriften: Freie Presse, Lokalredaktion Oberes Vogtland, Stichwort Marktplatz Oelsnitz, Wallstraße 1, 08606 Oelsnitz, E-Mail: red.ovl@freiepresse.de