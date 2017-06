Buddhistische Mönche kaufen Adorfer Schützenhaus

Die ehemalige Gaststätte mit großem Saal wird ein Gebetszentrum. Genau ein Gebäude der Größe suchten die neuen Besitzer.

Von Ronny Hager

erschienen am 20.06.2017



Adorf. Meditation statt Kegeln und Seniorenweihnachtsfeier: In seinem 144. Jahr wandelt sich das traditionsreiche Adorfer Schützenhaus vom Veranstaltungsort zum buddhistischen Gebetszentrum. Die bisherigen Eigentümer Antje und Gerd Lorenz haben gestern das 1873 eingeweihte Haus an die neuen Nutzer vom Europäischen Institut für Angewandten Buddhismus (EIAB) übergeben. Der neue Besitzer ist Bruder Thich Dong Trinh, mit bürgerlichem Namen Nguyen Van Chuong. Der Mönch aus Vietnam ist seit fünf Jahren in Deutschland und wird zunächst mit Mönch Thay Phap Nhat die Kurse in Adorf leiten.

Dass er einen Nachfolger für das Schützenhaus gefunden hat, darüber ist Gerd Lorenz sehr glücklich. "Vier, fünf Leute waren da und haben es sich angeschaut. Aber denen war es allen zu groß. Sie haben sich nicht mehr gemeldet", erzählt der Adorfer. Die Größe des Hauses aber war es, die für das EIAB den Ausschlag gab, erklärt Dolmetscher Hai. "Das ist genau, was wir brauchen", sagt der Schüler der im Haus künftig gelehrten Kultur der Achtsamkeit: Im Grunde sind es drei Gebäude - Räume für Alltag, Bettenraum und Meditationen. Der große Saal wird buddhistisch ausgestaltet, die bisherige Kegelbahn ist künftig als Ort für die Meditation vorgesehen, zudem bietet das Haus genügend Platz für die separaten Quartiere für Mönche sowie für Nonnen. Freilich: Für einen Ort der Stille liegt das Schützenhaus doch an einer durchaus befahrenen Straße Richtung Arnsgrün/Gettengrün. Diesen Kompromiss habe man eingehen müssen, sagt Hai und beziffert das Haus als "zu 80 Prozent nach unseren Wünschen". Anfang April hat er sich die Immobilie erstmals angeschaut - neben Adorf waren zehn, elf weitere Objekte unter der Lupe. Nicht zuletzt die Raumverhältnisse gaben den Ausschlag fürs Schützenhaus, sagt Hai, der vom buddhistischen Zentrum Nürnberg kommt. Vergleichbare Häuser gibt es nach Hais Angaben unter anderem in München, Potsdam, Leipzig und Erfurt.

Auch wenn die Mönche und Nonnen Vietnamesen sind - die Kurse richten sich nach den Worten von Hai zu 95 Prozent an Interessenten aus Europa, nur zwei Themen werden speziell für Vietnamesen angeboten. Neben den Kursen gibt es mehrere Feiertage im Jahr, die begangen werden sollen, wie Neujahr, 15. April (Geburtstag Buddhas) oder der 15. Juli. Dann wird auch der Saal für die 150 bis 200 erwarteten Gäste benötigt, sagt Hai. Nach dem Herrichten des Saals können sich die neuen Besitzer auch vorstellen, im Haus zu investieren - aber Schritt für Schritt, erklärt der Dolmetscher.

Die Buddhisten waren im Internet auf die Verkaufsabsichten für das Schützenhaus aufmerksam geworden. Die bisherigen Eigentümer hatten nach dem vor Jahren eingestellten Gaststättenbetrieb 2016 das Haus ganz geschlossen. Mit Adorfs Bürgermeister Rico Schmidt (SPD) hatten die Buddhisten frühzeitig Kontakt aufgenommen - schon bevor die Entscheidung fiel, hier sich mit einem Gebetszentrum anzusiedeln. "Er unterstützt uns, ist absolut offen - bis jetzt gab es nur positive Reaktionen", freut sich Hai über die aufgeschlossene Haltung der Stadtspitze. In Adorf waren zuvor Stimmen laut geworben, die Kommune solle das Haus übernehmen, was Schmidt indes mit deutlichen Worten ablehnte: Die Unterhaltung eines solch großen Baus könne nicht Aufgabe der Stadt sein, sagte er.