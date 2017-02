Bürgerbusse rollen im März los

Am 6. März ist der erste Verkehrstag in Lengenfeld, am 7. März in Adorf und am gleichen Tag in Bad Elster. Das steht fest, vieles andere ist auch geklärt.

Von Ronny Hager

erschienen am 09.02.2017



Adorf/Bad Elster/Lengenfeld. Das Warten hat ein Ende: Der Vorstand des Bürgerbusvereins Vogtland hat Nägel mit Köpfen gemacht und sich auf den Start der Bürgerbusse im Vogtland verständigt. Los geht es in der Woche vom 6. bis 10. März - und zwar gestaffelt in Adorf, Bad Elster und Lengenfeld. In Lengenfeld verkehrt der Bus montags, dienstags und donnerstags, erklärt Bürgermeister Volker Bachmann (Pro Lengenfeld). In Adorf sind als Verkehrstage Dienstag, Donnerstag und Freitag festgelegt, in Bad Elster ist der Bürgerbus, zunächst zwei Tage, Dienstag und Donnerstag, im Einsatz. Vor dem Start des Projekts im Landkreis gibt es zudem eine große Auftaktveranstaltung am 1. März beim Verkehrsverbund in Auerbach.

Die ursprüngliche Idee, dass der Bürgerbus zur Ergänzung des Linienverkehrs an jedem Wochentag verkehrt, kann im ersten Schritt noch nicht umgesetzt werden - unter anderem, weil es nicht überall genug ehrenamtliche Fahrer gibt. Lengenfelds Bürgermeister Volker Bachmann setzt aber darauf, dass durch die Präsenz des Busses in seiner Stadt und den Ortsteilen sich weitere Fahrer für einen Ausbau des Angebots finden. Am schwierigsten ist dabei die Situation bei den Fahrern in Bad Elster mit bislang lediglich drei. Alle drei Städte haben erfahrene Koordinatoren für den Bus gefunden: In Lengenfeld ist es Manfred Schädlich, in Adorf der frühere Stadtbaumeister Walter Voigt. In Bad Elster ist Dieter Heyne, früherer Bürgermeister und heute Stadt- und Kreisrat der Linken, für dieses Amt am Ruder.

Alle Fäden für den Bürgerbus laufen im Bürgerbusverein zusammen, in dem jede beteiligte Stadt 5000 Euro sowie der Verkehrsverbund Vogtland 5000 Euro pro Bus einzahlt. Der Verein unter dem Vorsitz von Bad Elsters Bürgermeister Olaf Schlott (Unabhängige Bürgerschaft) soll die möglichst kleine Bürokratie des Alltags abwickeln - technische Belange managen die Busbetriebe. Parallel zum Adorfer Bürgerbus soll die neue Stadtbuslinie Markneukirchen starten - kein Bürgerbus, sondern ein Linienverkehr, der bis zum Freilichtmuseum Eubabrunn reicht.

Den Bürgerbus in das bestehende Liniennetz einzusortieren - der barrierefreie Neun-Sitzer soll keiner Linie Konkurrenz machen, sondern vor allem die Menschen in bisher abgehängten Ortsteilen erreichen - war nicht leicht. Das nachjustiert werden muss, ist laut Thorsten Müller, Geschäftsführer des Verkehrsbundes Vogtland, durchaus möglich. Viele sind gespannt, wer und wie viele in den Bus einsteigen, die Einzelfahrt zum Preis von 1,40 Euro lösen, um Termine bei Arzt, Bank oder Behörde wahrzunehmen. "Eine Testphase ist hier nicht drin. Drei Monate reichen da nicht. Wir werden das uns laufend angucken, wir sind alle Lernende", betont Müller, dass es zwar solche Projekte anderswo - wie seit acht Jahren im Landkreis Meißen - gibt, aber jede Region, jeder Ort hierbei seine eigenen Erfahrungen machen muss. "Der finanzielle Grundstock des Bürgerbusvereins reicht für anderthalb Jahre. So viel Zeit sollte man sich in jedem Fall geben", sagt Müller.

Gespannt blickt auch die Gemeinde Rosenbach darauf, wie der Bürgerbus in Adorf, Bad Elster und Lengenfeld losrollt. In der Kommune wird der Bedarf für den Einsatz des Busses ermittelt. Ist das Ergebnis positiv, könnte Rosenbach ab Sommer 2018 der Vierte im Bunde sein.