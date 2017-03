Bundespreis für Oelsnitzer Tischlerei

erschienen am 10.03.2017



Oelsnitz/V. München. Großer Erfolg für die Oelsnitzer Tischlerei Schlosser & Schlosser: Sie wurde auf der Handwerksmesse in München für ihr Klimapaneel mit dem Bundesinnovationspreis des Handwerks ausgezeichnet. Die Übergabe des Preises erfolgt am Sonntag zum Messefinale. "Wir sind sehr stolz", sagte gestern Mirko Schlosser, der auch sonst mit dem Messeauftritt zufrieden ist. "Wir hatten eine sehr gute Resonanz." Das Klimapaneel ist ein Produkt zur Verbesserung des Raumklimas und der Raumakustik. Es besteht aus einer Holzfaserträgerplatte, einer Lehmschicht und einem Schafwollvlies, die ohne chemische oder künstliche Materialien verbunden sind. (tb)