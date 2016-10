Crystal im Fahrradlenker versteckt - 29-JÃ¤hriger verhaftet

Crystal im Fahrradlenker versteckt - 29-Jähriger verhaftet

erschienen am 11.10.2016



Klingenthal. Bei einer Kontrolle in Klingenthal haben Zöllner am Montag 20 Gramm Crystal beschlagnahmt. Ein 29-Jähriger aus dem Vogtlandkreis, der mit der Vogtlandbahn in die Bundesrepublik Deutschland einreiste, hatte das Crystal im Lenker seines Fahrrads versteckt, teilte das Hauptzollamt Erfurt am Dienstag mit.

Gegen den mutmaßlichen Täter leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der ungenehmigten Einfuhr von Betäubungsmitteln ein. Das Zollfahndungsamt Dresden übernahm die weiteren Ermittlungen. Das Amtsgericht Zwickau erließ gegen den 29-Jährigen Haftbefehl. Im Falle einer Verurteilung erwartet ihn den Angaben nach eine Haftstrafe nicht unter zwei Jahren. (fp)