Dachstuhlbrand in Sohl

erschienen am 01.02.2017



Bad Elster OT Sohl. Ein Dachstuhlbrand in Sohl hält derzeit die Feuerwehren im Vogtland in Atem. Wie die Rettungsleitstelle am Mittwochmittag mitteilte, befinden sich die Feuerwehren Sohl, Bad Elster, Mühlhausen, Adorf sowie die Berufsfeuerwehr Plauen und der Rettungsdienst im Einsatz.

Alarmiert wurden die Rettungskräfte gegen 12.15 Uhr. Der Einsatz dauert derzeit an. Nähere Informationen liegen noch nicht vor. (fp)