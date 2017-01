Der Christo von Klingenthal

Mit einem umfangreichen Programm stellt sich das Elitegymnasium Klingenthal morgen von 10 bis 13 Uhr beim Tag der offenen Tür vor. Elftklässler Anton Wunderlich zeigt sein Verhüllungsprojekt.

Von Eckhard Sommer

erschienen am 20.01.2017



Klingenthal. Für drei Stunden heißt es nicht "Wer will fleißige Handwerker sehn...", sondern "Hier könnt ihr kreative Schüler sehn...". In den Klassenräumen, auf den Fluren und in der Turnhalle stellen sich die Gymnasiasten einzeln oder als Arbeitsgemeinschaften mit ihrem Können vor, geben zukünftigen Schülern und ihren Eltern oder Ehemaligen einen Einblick in den Lernalltag auf dem Amtsberg.

Einer der Höhepunkte: die Performance von Anton Wunderlich. Im Rahmen einer Komplexen Leistung hat sich der Elftklässler seit September mit Verhüllungskünstler Christo beschäftigt und wandelt am Samstag auf dessen Spuren, obwohl er die Leistungskurse Sport, Physik und Mathematik belegt. "Aber ich entschied mich für dieses Thema, weil ich es interessant finde und in Kunst auch nicht grade schlecht bin. Unsere Kunstlehrerin Antje Künzl hat mich darauf gebracht." Anton Wunderlich recherchierte zu den spektakulären und weltweiten Projekten von Christo. Besonders faszinierten ihn die aufgestellten Tore im New Yorker Central Park, die installierten Stege über einen See in Italien und das Reichstagsgebäude in Berlin, das Christo 1995 unter einer riesigen "Silberhaut" verschwinden ließ, sodass nur noch Umrisse und Architektur sichtbar blieben.

Etwas in dieser Art hatte auch Anton Wunderlich zunächst ins Auge gefasst, wollte ein unansehnliches Haus in Klingenthal verhüllen - was sich dann allerdings aus logistischen und finanziellen Gründen gleich gar als nicht machbar erwies. Deshalb entschloss er sich: "Ich verhülle Stühle, weil sie zu unserem Schulalltag gehören. Unter anderem verwende ich dafür feste und transparente Materialien, auch Stoff, Alufolie und das Papier der 'Freien Presse'. Die Stühle sind dann verschwunden, aber ihre Form bleibt erhalten und nur die Konturen sind sichtbar."

Auf die Performance darf man gespannt sein und Bürgermeister Thomas Hennig kann sich bei seinem Besuch zusätzlich freuen: Wie Antje Künzl sagte, wird ihm der Förderverein einen Spendenscheck in Höhe von 250 Euro für die Sanierung des Freibades übergeben.

Programm Beginn ist 10 Uhr mit einem Auftritt der Trommelgruppe im Foyer und einer Versteigerung durch den Förderverein. Bis 13 Uhr: Performance "Verhüllung" von Anton Wunderlich (vor dem Kunst-Raum), Tischtennis/Trampolin/Fitness (Turnhalle), Schüler musizieren (Raum 102), Schulsanitätsdienst (103), Welt der Geografie (104), Welt der Geschichte (105), Irland-Kulinarisches der Koch-AG (106), Musikrätsel (107), Digitale Knobeleien (108), Vorstellen der Fremdsprachen (109), Physik zum Anfassen (Physik-Raum), Ausstellung Kunstobjekte (Kunst-Raum), Chartsshow der Experimente (Chemie-Raum), Welt der Biologie (Biologie-Raum).