"Egon" hält das Vogtland in Atem

Das Sturmtief hat gestern im Vogtland Bäume entwurzelt, Häuser beschädigt und Straßen mit Schnee verweht. Die Retter mussten Personal aufstocken - damit kein Herzinfarkt-Notruf in der Warteschleife hängt.

Von Tino Beyer und Manuela müller

erschienen am 14.01.2017



Oelsnitz/Klingenthal/Schöneck/ Plauen. Sturmtief Egon hat gestern zu zahlreichen Beeinträchtigungen im oberen Vogtland geführt. Schneeverwehungen behinderten stellenweise den Verkehr. Besonders betroffen waren die Grenzübergänge in Bad Elster und Ebmath/Ash. Sie konnten aufgrund von Schneeverwehungen und beschädigten Bäumen zeitweise nicht passiert werden. Zudem blockierten liegengebliebene Fahrzeuge die Straße, wie die Polizei informierte. Dicht war auch die Verbindungsstraße zwischen Bad Elster und Doubrava. Auf tschechischer Seite hatte der Sturm Bäume umgeknickt.

Die Wetterunbilden machten gestern auch Wintersportlern einen Strich durch die Rechnung. Die Skiwelt Schöneck blieb geschlossen. Schwierig war und ist die Situation auch für Langläufer. Die Touristinformation Schöneck warnte vor Windbruch, die Klingenthaler empfahlen ihren Gästen, aufgrund des Sturms die Loipen nicht zu benutzen. Eine Sperrung der Loipen meldete die Touristinformation in Erlbach. Sobald sich jedoch die Lage beruhigt, soll der normale Skibetrieb wieder aufgenommen werden, so der Tenor überall. Erlbach will heute Bergwinter feiern.

Probleme gab es auch auf den Straßen. Die waren zwar stellenweise kaum noch zu sehen, wie etwa auf dem Klingenthaler Aschberg, Sperrungen waren in der Region jedoch die Ausnahme. "Die Bedingungen sind schwierig, aber die Straßen noch befahrbar", sagte Toralf Wolff von der Stadtverwaltung Klingenthal. Man sei mit solchen Verhältnissen vertraut. Wenig Probleme auch rund um Oelsnitz. Die Feuerwehr musste kein einziges Mal ausrücken, informierte Wehrleiter Jens Jacob auf Anfrage.

So ruhig war es jedoch nicht überall im Vogtland. Bis zum Mittag rückten die Helfer zu 26 Sturm-Einsätzen aus. Sie verteilten sich auf die gesamte Region. Einen Schwerpunkt gab es nicht. Im Gebiet der zuständigen Rettungsleitstelle in Zwickau waren es 57. Bis zum Samstagmorgen sei mit dem Dreifachen zu rechnen, sagte gestern Dienstführer Andreas Scheibe. Die Leitstelle nimmt sämtliche Notrufe entgegen und schickt Feuerwehren, Sanitäter und Notärzte dorthin, wo Hilfe gebraucht wird.

Scheibes Team musste Personal aufstocken, damit kein Herzinfarkt-Notruf in der Warteschleife hängt: "Auf einen Schlag kommen zig Notrufe. Das können 20 umgestürzte Bäume sein und ein Herzinfarkt. Der kann nicht warten, bis die Leitungen frei sind."

An den Telefonen saßen ein Drittel mehr Disponenten als üblich. Trotz der Wetterkapriolen müsse es gelingen, Notfälle sofort entgegenzunehmen, bei denen es um Menschenleben geht. "Wir müssen unter Umständen Reanimationen anleiten und der Mutter am Telefon erklären, wie sie ihr Kind halten muss, damit die verschluckte Murmel aus dem Hals rutscht", sagt Scheibe. Sturm "Egon" sei nur eine Ausnahmesituation von vielen. Etwa zehnmal im Jahr müsse wetterbedingt mehr Personal an die Telefone gesetzt werden. Häufiger Grund seien Sommergewitter und vollgelaufene Keller.

Die Lokführer der Vogtlandbahn erhielten die Anweisung, aus Sicherheitsgründen auf die Bremse zu treten. Auf allen Strecken galt zeitweise Höchsttempo 50 anstatt 120 Kilometer pro Stunde, was zu Verspätungen führte. Nach Angaben eines Sprechers sind auf einigen Strecken Bäume auf die Gleise gefallen. Die Lokführer hätten die Hindernisse mit Sägen beseitigt.