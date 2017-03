Ein Vegetarier als Koch

Christian Wagner verzichtet privat auf Fleisch, zubereiten muss er es als Küchenchef in der Voigtsberger Schlossstube in Oelsnitz dennoch täglich. Wie er diesen Spagat meistert.

Von Christian Schubert

Oelsnitz. Ob bei ihm während der Arbeit in der Küche der Gaumen tropft, wenn ein saftiges Schnitzel vor ihm in der Pfanne liegt? Für Christian Wagner kein Problem. Er sagt: "Manchmal ist es schon reizvoll, da reinzubeißen, aber man kann ja auch einen panierten Käse essen, der schmeckt auch." Vor vier Jahren hat der Koch für sich entschieden, kein Fleisch mehr zu essen. "Ich habe über mehrere Monate Stück für Stück weniger Fleisch zu mir genommen, jetzt macht es mir fast gar nichts mehr aus."

Der Grund für die Wandlung vom Fleischliebhaber zum Vegetarier hat Gründe. "Ich hatte viel über Massentierhaltung von Schweinen gelesen und entsprechende Dokumentationen im Fernsehen gesehen. Das ging mir so nah, dass ich künftig auf Fleisch verzichten wollte", sagt Christian Wagner. Aber auch im Freundeskreis, der zum größten Teil aus Vegetariern und Veganern besteht, sei das immer wieder ein Thema. Der Verzicht auf Fleisch war anfangs nicht leicht, sagt der Koch. Es dauerte, bis der Körper sich daran gewöhnte. Aggressionsphasen, das Gefühl mehr gestresst zu sein, stellten sich ein. Wagner empfiehlt: "Verzichtet man auf Fleisch, ist es wichtig, dass man dennoch Calcium, Magnesium oder Vitamin B12 sowie Proteine, die in Fleisch vorhanden sind, anderweitig zu sich nimmt. Denn fehlen dem Körper diese Proteine, wird es ungesund und es kann zu Schwindel oder sogar zum Kreislaufzusammenbruch führen.

Der Umgang mit Fleisch stößt Wagner aber nicht sauer auf. Wenn das so wäre, würde sich das mit der Arbeit als Koch beißen. "Ich kann ohne Probleme mit Fleisch arbeiten. Ich habe mich daran gewöhnt und keinen Ekel vor Fleisch. Wenn es gilt, ein Würzfleisch abzuschmecken, dann mache ich das aber nur, wenn es sein muss, sonst übernimmt das ein Kollege", sagt der Koch.

Der 23-Jährige hat im vergangenen Jahr den Vogtlandburger kreiert. Zu diesem soll bald eine Ergänzung folgen. Die Verantwortlichen der Schlossstube wollen ab Mai eine vegetarische Variante auf der Speisekarte anbieten. Christian Wagner tüftelt noch daran. "Ich probiere gerade zwei Varianten. Ein Burger auf Seitanbasis mit Gluten und Weizeneiweiß oder einen, dessen Fleischersatz aus Pilzeiweiß gewonnen wird."