Enrico Weller neuer Stadtmusikdirektor

125 Jahre Schule, 25 Jahre Gymnasium und nach acht Jahren wieder ein Mann mit musikalischem Ehrentitel: Schon früh im Jahr hat Markneukirchen einen Jahreshöhepunkt erlebt.

Von Eckhard Sommer

erschienen am 27.03.2017



Markneukirchen. Markneukirchen hat wieder einen Stadtmusikdirektor. Enrico Weller wurde der Ehrentitel am Samstag von Bürgermeister Andreas Rubner (parteilos) anlässlich des Festkonzertes zum doppelten Schuljubiläum verliehen. Acht Jahre hatte die Musikstadt niemanden, der diesen Titel trug. Wolfgang Wolfert hatte ihn und seine Ämter 2009 abgegeben.

Anlass und Rahmen hätten für Wellers Ernennung würdiger nicht sein können. Tosender Beifall in der ausverkauften Musikhalle zeigte, wie sehr die Markneukirchener hinter dieser Ehrung stehen. Weller, Lehrer am Gymnasium und fünffacher Vater, prägt das gesellschaftliche Leben in der Stadt wie kaum ein anderer. Seit 1994 gehört er dem Blasorchester an, seit 1999 leitet er es. Als Lehrer prägt er das Profil des Gymnasiums und seine musischen Projekte wesentlich mit. Er ist ein anerkannter Wissenschaftler und stets tiefgründiger Gesprächspartner. Es ist auch in Markneukirchen eine ganz besondere Ehre, in die Reihe von solchen Legenden wie Albrecht Herrmann, Heinz Müller und Wolfgang Wolfert aufgenommen zu werden. Als Weller seine Rührung in den Griff bekommen und das Publikum angefleht hatte, sich endlich wieder zu setzen, fand er unter anderem diese Worte: "Danke. Es ist schwer, in die Fußstapfen von Vorgängern zu treten. Man muss eben ein Stück weiter gehen und ohne Partner an der Seite ist das nicht möglich."

Bis zu diesem Moment hatten die Besucher bereits einen eindrucksvollen Abend erlebt. Die Choreografie passte auf den Takt genau. Das Sinfonieorchester unter der Leitung von Matthias Spindler intonierte Beethovens "Die Weihe des Hauses" - eine ergreifende Musik, geschrieben für besondere Momente. Elf Minuten lang, in denen wie im Zeitraffer die Historie von 125 Jahren Schule in Markneukirchen auf einer Leinwand ablief: Bürgerschule, Volksschule, Zentralschule, Mittelschule, Hauptschule, Oberschule und 1992 das Gymnasium.

Schon der Beginn des Festkonzertes ging den Besuchern unter die Haut. Wer sich wunderte, dass Schulleiter Norbert Hildebrand und Bürgermeister Andreas Rubner gemeinsam ans Pult traten: Die beiden rückten zusammen, hielten die Festrede im Doppelpack und zeigten damit das Seite-an-Seite von Stadt und Gymnasium. Dieses Festkonzert wird jeder, der es miterlebte, so schnell garantiert nicht vergessen. Musik von Beethoven und Lortzing, gespielt vom Sinfonieorchester und gesungen vom Chor des Gymnasiums - einfach fabelhaft. Musik von John Williams, "Markneukirchener Musikanten" und Orffs "Carmina Burana", "Bohemian Rhapsody" und magische Musical-Momente aus der Feder von Sebastian Wildgrube - das Blasorchester und der Chor sorgten für Gänsehaut. Dazu mit Sabrina Rammler und Nico Müller zwei Gesangssolisten, die ihrerseits musikalische Tupfer aufs I setzten.