Erste Bürgerbusse sollen 2017 durchs Vogtland rollen

erschienen am 08.11.2016



Bad Elster (dpa/sn) - Durch das Vogtland sollen im kommenden Jahr die ersten Bürgerbusse rollen. Mit der Gründung des Vereins «Bürgerbus Vogtland» sei der Weg für das Projekt nun frei, teilte der beteiligte Verkehrsverbund Vogtland (VVV) am Dienstag mit. Unter anderem sind auch die drei Städte Bad Elster, Adorf und Lengenfeld dabei, wo die drei barrierefreien Kleinbusse zum Einsatz kommen sollen. «Sie sind nicht gewinnorientiert, sondern sollen mit ehrenamtlichen Fahrern ein kostengünstiges und bürgernahes Angebot der öffentlichen Mobilität sein», erklärte VVV-Geschäftsführer Thorsten Müller. Der Verein organisiert die Linien, Fahrpläne und Haltestellen. Auch einige ehrenamtliche Fahrer haben sich bereits gemeldet.

In Regionen, wo der öffentliche Nahverkehr ausgedünnt ist, soll es der Bürgerbus gerade Senioren erleichtern, zum Einkaufen oder zum Arzt zu kommen. Von Januar an sind die Busse dann mehrmals wöchentlich in der Region unterwegs. Die Kosten für eine Fahrt liegen bei 1,40 Euro. Auch in der Lommatzscher Pflege im Landkreis Meißen ist bereits ein Bürgerbus unterwegs.