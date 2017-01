Es kreucht und fleucht am Gymnasium

Seit zehn Jahren gibt es im Gymnasium Markneukirchen die Arbeitsgemeinschaft Aqua Terra. Warum Schüler davon so begeistert sind, erfahren Besucher morgen zum Tag der offenen Tür.

Von Eckhard Sommer

erschienen am 13.01.2017



Markneukirchen. Neulich hatte Norbert keinen Appetit und die Aufregung im Gymnasium war groß. Aber nicht, weil es den allseits geschätzten Schulleiter Hildebrand mit gleichem Vornamen betraf, sondern die Grüne Wasseragame. Mittlerweile hat sich die Aufregung gelegt, denn Norbert ist wieder ganz scharf auf Heuschrecken und Grashüpfer.

Dieses exotische Tier ist nur einer der Hingucker im Fachraum Biologie. In seinem hinteren Teil sind mehrere Aquarien und Terrarien aufgestellt, in denen Reptilien und Fische artgerecht leben. Betreut werden sie von der Arbeitsgemeinschaft Aqua Terra. Gegründet wurde sie vor zehn Jahren, im Zuge der Generalsanierung des Schulgebäudes. Biologielehrer André Worbs: "Wir dachten uns, dass es sinnvoll ist, wenn Biologie nicht nur Theorie bleibt, sondern zur Praxis wird. Wir haben extra Tiere ausgesucht, die in ein Klassenzimmer passen, resistent gegen leicht erhöhte Lautstärke sind. Bekommen haben wir sie von der Zoohandlung in Adorf, und die Schüler werden von der Fachfrau Romy Stöß beraten. Auch das Futter bekommen wir kostengünstig von dort. Ohne Aufnahme der Arbeitsgemeinschaft in das Ganztagsangebot, wäre aber die Einrichtung der Aquarien und Terrarien nicht möglich gewesen."

Damit landete das Gymnasium einen für Schulen vogtlandweit einmaligen Volltreffer, denn die 15 Fünft- und Sechstklässler sind begeistert bei der Sache. Erstens, weil sie alle tierlieb sind und daheim zum Teil Katze, Hund oder Pferde haben. Zweitens, weil sie Tiere betreuen können, mit denen sie sonst nichts zu tun haben. Drittens schließlich, weil bei diesem oder jenem ein Berufswunsch geweckt wird. Lucienne Valentin zum Beispiel möchte einmal Tierärztin werden. Jeden Mittwochnachmittag trifft sich die AG Aqua Terra, um die "Wohnungen" von Norbert, der Schildkröte Bob, der Axolotles, der Stabheuschrecken, der Geckos und diverser Fische zu reinigen. Für die Fütterung haben sie einen Dienstplan aufgestellt, auch fürs Wochenende, die Ferien und die Feiertage.

Programm Tag der offenen Tür

10-10.20/12.30-12.50 Uhr: Klassen musizieren. 10-14 Uhr: Spiele/Badminton/Fußballtennis. Ab 10 Uhr: Ausstellung und künstlerisches Gestalten. 10.15-10.40/11.15-11.40 Uhr: Theateraufführung der 8. Klassen. 10.30-11/12-12.30 Uhr: Filmprojekt "The Hunger Games". 10.45-11.05 Uhr: Präsentation des Gymnasiums. 11.30-12.15/13-13.45 Uhr: Preisträger des Talentewettstreits. Außerdem: Englisch-Quiz, Fach Technik und AG Tschechisch, Geografie-Quiz, Streichergruppe und AG Schach.