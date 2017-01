Exklusive Gold-Mundharmonika: C.A. Seydel glänzt zum Jubiläum

Die Klingenthaler Mundharmonika-Manufaktur besteht im Oktober 170 Jahre. Was dies mit dem legendären Goldrausch in Kalifornien zu tun hat, verrät Geschäftsführer Lars Seifert.

Von Thorald Meisel

erschienen am 05.01.2017



Klingenthal. Heute wird die Klingenthaler Mundharmonika-Manufaktur C.A. Seydel Söhne das erste Jubiläums-Instrument zum 170-jährigen Bestehen der Firma präsentieren. "Es heißt ,Seydel One70' und ist eine hochwertige Mundharmonika mit vergoldetem Deckel", verrät Geschäftsführer Lars Seifert. Das Instrument ist nur 2017 im Angebot.

Erstmals international vor- gestellt wird die "Seydel One70" auf der Namm-Show im kalifornischen Anaheim. Es ist traditionell das erste große Event der Szene und C.A. Seydel Söhne auf dem US-amerikanischen Markt wieder gut etabliert. Die Klingenthaler versprechen sich aus der Verbindung von Mundharmonika und Gold besondere Aufmerksamkeit. "Unsere Firma ist im Oktober 1847 gegründet worden. Drei Monate später begann in Kalifornien der legendäre Goldrausch", zeigt Seifert auf. Allein 1849 machten sich rund 80.000 Schatzsucher auf den Weg in den Westen der USA. Ob damals auch Vogtländer oder gar Klingenthaler mit dabei waren, ist bislang nicht belegt.

Zur Musikmesse in Frankfurt am Main, die in diesem Jahr vom 5. bis 8. April stattfindet, wird Seydel eine limitierte Auflage von 170 Sonder-Mundharmonikas präsentieren. Vertriebsleiter Florian Stark lässt sich dabei noch nicht in die Karten schauen. "Es wird auf jeden Fall ein hochwertiges Instrument, natürlich handgemacht." Von der limitierten Edition zum 160-jährigen Firmen- jubiläum besitzt ein Instrument der scheidende US-Präsident Barak Obama. Auch der Schweizer Simon Ammann erhielt eine solche Mundharmonika für seinen Sieg beim Skisprung-Weltcup 2010 in der Vogtland-Arena.

Neben Anaheim und Frankfurt am Main wird vom 11. bis 14. Oktober die Musikmesse in Shanghai (China) der dritte große internationale Auftritt der Klingenthaler im Jubiläumsjahr sein. Präsent ist C.A. Seydel Söhne nach den Worten von Florian Stark auch wieder beim Austrian Blues-harp-Festival im österreichischen Traun (24. und 25. März) sowie beim NHL-Festival vom 1. bis 5. November 2017 im englischen Bristol. "Dort gehören wir längst zu den Stammgästen", macht Seifert deutlich.

Die Klingenthaler Mundharmonikabauer schauen auch weiter nach Südamerika, wo es neben Chile auch in Argentinien eine interessante Musikszene gibt. Im November 2015 hatten die Musiker Xime Monzon, Leandro Rao und Adrian Jiminez erstmals ein Festival in Buenos Aires veranstaltet, auf dem Seydel-Instrumente präsentiert wurden. Im Vorjahr organisierte Christian Inostroza ein Festival unter dem Titel "Puerto Armónica" (Mundharmonika-Hafen" in Valparaiso (Chile). Lars Seifert: "Inzwischen haben wir mit Roy Harpman in Argentinien einen Seydel-Service-Partner. Das Interessante dabei ist, dass der ein gelernter Geigenbauer ist." Und Christian Inostroza wird nach dem Erfolg im vergangenen Jahr beim Festival Mundharmonika-live wohl auch 2017 mit seinem musikalischen Partner José Miguel Carrasco wieder nach Klingenthal kommen. www.seydel1847.de