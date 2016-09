FlÃ¶ÃŸer wird Plakat-Star

Flößer wird Plakat-Star

Jens Littwin ist Gründungsmitglied des Vogtländischen Vereins in Muldenberg. Er wurde ausgewählt, als Kulturtalent für den alten Berufszweig regional und überregional zu werben. Bis in die Kampagne der Deutschen Unesco-Kommission hat er es nicht geschafft.

Von Eckhard Sommer

erschienen am 01.10.2016



Muldenberg. Mit Eintragung in das bundesweite Verzeichnis im Dezember 2014 wurde die Flößerei auf Antrag der Deutschen Flößer-Vereinigung, deren Mitglied der Vogtländische Flößerverein Muldenberg ist, als Immaterielles Kulturerbe anerkannt. Im Juli begann die Unesco damit, auf ihrer Webseite über den Zeitraum von einem Jahr monatlich einen Vertreter einzelner Sparten per Plakat und Text in einer "Kulturtalent-Kampagne" vorzustellen. Im August war es der Flößer Michél Grünert aus Uhlstädt in Thüringen. So weit hat es Jens Littwin zwar nicht geschafft, aber: "Wir haben von der Deutschen Flößer-Vereinigung das Angebot bekommen, dass auch ein Flößer von uns für den alten Berufszweig regional und überregional werben kann", erklärt Bernd Kramer, Vorsitzender des Muldenberger Vereins.

Dass Jens Littwin quasi stellvertretend für die anderen Mitglieder als Kulturtalent ausgewählt wurde, hat seinen Grund: Er ist einer der Aktivsten. "Seit Gründung des Vereins 1993 bin ich dabei. Erstens, weil es mir Spaß macht und wir eine eingeschworene Truppe sind, in der es einen starken Zusammenhalt und fast ein familiäres Miteinander gibt. Zweitens, weil es wichtig ist, dass alte Traditionen nicht in Vergessenheit geraten. Mein Wissen über Brennholzflößerei gebe ich gerne weiter", so der 55-Jährige, der seit 1987 in Jägersgrün lebt. Er stammt aus Schneeberg und kam durch die Arbeit ins Vogtland. Der gelernte Forstwirt und studierte Forstwirtschaftsmeister arbeitete viele Jahre als Ausbilder im Lehrforstamt Adorf, seit 2015 im Waldschulheim Konradswiese, das zum Forstbezirk Eibenstock gehört.

Jens Littwin ist nicht nur von Berufs wegen ein "Holzwurm" vom (inzwischen nicht mehr vorhandenen) Scheitel bis zur Sohle und nennt die Flößerei sein Hobby und die Berufung zum Kulturtalent eine große Ehre: "Wir sind der einzige Verein in Deutschland, der die Kurz- und Scheitholzflößerei noch vorführt. Und das Interesse daran ist groß, was sich jedes Jahr am Besucherandrang am Himmelfahrtstag ablesen lässt." Dann fließt bei Jens Littwin und den Vereinsmitgliedern literweise Schweiß: Sägen und Entrinden der Stämme, Spalten und den Werfen in den Floßgraben mit einem "Allzeit gut Wasser unterm Holz" - wie vor 300 Jahren, als die Altvorderen Brennholz nach Leipzig und Halle flößten. Und: Natürlich bringt Jens Littwin seine Muskelkraft und Erfahrungen ein, wenn der Verein alle zwei Jahre - auch zu Pfingsten 2016 war es der Fall - nach althergebrachter Köhlerart einen Meiler aufschichtet und nach einer Woche begehrte Holzkohle verkauft werden kann.

Wie Vereinschef Bernd Kramer sagte, sollen mit dem Konterfei von Jens Littwin A3-Plakate gedruckt werden: "Es wird in diesem Zusammenhang mit dem Tourismusverband Vogtland Gespräche geben, dass damit bei Tourismusmessen einerseits für die Region als auch für die Tradition des Flößens bei uns in Muldenberg geworben wird." Ein wichtiges Anliegen der "Kulturtalent-Kampagne", das auch Hans-Walter Keweloh, 1. Vorsitzender der Deutschen Flößer-Vereinigung, hervorhebt: "Auf diese Weise wird das politische Interesse an der Flößerei als Immaterielles Erbe geweckt und außerdem die Arbeit des Muldenberger Vereins gewürdigt."