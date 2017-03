Frischer Wind für "Alte Schule"

Die historische Gaststätte im Klingenthaler Zentrum hat neue Besitzer. Ein junges Paar mit reichlich Erfahrung in der Gastronomie verwirklicht sich einen Traum - und macht mit neuen Ideen Appetit.

Von Eckhard Sommer

erschienen am 11.03.2017



Klingenthal. Lehrer Lämpel ist nicht der, wie man ihn von Wilhelm Busch kennt: Er liegt als Schnitzel mit Pommes und Gemüse auf dem Teller. Und Räuber Hotzenplotz hat sich in einen Wickelkloß mit Soße und Apfelrotkraut verwandelt. Nico Dürrschmidt und Sandy Tautenhahn freuen sich diebisch über ihre Einfälle, Gerichten für kleine Gäste - sprich: "Grundschüler" - witzige Namen zu geben. Und beim Essen hört es nicht auf. Über einem der Gasträume hängt ein Schild mit "Hühnerstall", über einem anderen "Böse Buben Stube" und die Garderobe ist "Fürs Aziehzeich" benannt. An den Wänden sind historische Fotos drapiert und vom Anzug eines Paukers nebst Prügelstock über Schulmaterialien bis hin zu ausgefallenen Gegenständen vieles, was daran erinnert, dass das Haus tatsächlich einmal eine Schule war. Beim Essen fühlt man sich, als säße man in einem Museum.

Sandy Tautenhahn und Nico Dürrschmidt haben nun nicht alles von den Füßen auf den Kopf gestellt, als sie die Traditionsgaststätte "Zur Alten Schule" vom Ehepaar Günnel kauften, dass das Haus 18 Jahre geführt hatte. Natürlich wurde an dem rustikalen Ambiente grundhaft nur wenig geändert. Die grobgehauenen Balken aus dem Baujahr 1630 sind erhalten, ebenso die Steinfußböden und die Einschubdecken - es gab keinen Grund, daran Hand anzulegen, und es wäre aus Gründen des Denkmalschutzes auch nicht möglich gewesen. "Den Eingangsbereich haben wir aber etwas moderner gestaltet, vor allem was die hellen Farben betrifft und die Beleuchtung", erklärt Nico Dürrschmidt. Dezente Veränderungen, die aber unübersehbar frischen Wind in das alte Gemäuer bringen.

Der 26-Jährige und seine Partnerin Sandy Tautenhahn (25) haben sich mit der Gaststätte "Zur Alten Schule" einen Traum erfüllt, nennen sie "unser Sechser im Lotto". Zuvor arbeiteten die gelernten Gastronomen unter anderem im "Ahorn" Kottenheide und am Aschberg in der "Schönen Aussicht" beziehungsweise im "Bayrischen Hof" Grünbach und im Ifa-Ferienpark Schöneck. "Wir wollten auf eigenen Beinen stehen", sagt Sandy Tautenhahn und meint damit "unser Ding machen". Das beginnt bei der Ausgestaltung und reicht bis zur Speisekarte. Das Credo des Duos: Es kommt nicht in die Tüte, dass etwas aus der Tüte kommt. Stattdessen legen sie Wert auf regionale Produkte und saisonale Gerichte, die individuell kreiert sind. Und auf solche Speisen, die es nicht auch in anderen Gaststätten gibt: statt Würzfleisch Gebratene Maishähnchenbrust beispielsweise, statt Zunge eine Brettljause (Hausgemachter Klingenthaler Handkäse und deftige Wurst) oder statt Steak au four leckere Geschmorte Ochsenbäckchen.

Das Prinzip von Nico Dürrschmidt, den Koch, und Sandy Tautenhahn, die für den Service den Hut aufhat, ist ganz einfach: "Wir bieten Gerichte an, die wir selbst auch gern in anderen Gaststätten essen würden."

Die Gaststätte "Zur Alten Schule" befindet sich in der Schulstraße 4. Geöffnet ist sie täglich - außer Donnerstag - ab 11 Uhr. Kontakt unter 037467 26872.