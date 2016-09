GroÃŸauftrag: Meiser mischt beim Bau von Audi-Werken mit

Großauftrag: Meiser mischt beim Bau von Audi-Werken mit

Für die Werkserweiterungen des Automobilbauers in Belgien und Ungarn haben die Oelsnitzer den Zuschlag erhalten. Sie sind dabei weit mehr als nur ein Lieferant.

Von Tino Beyer

erschienen am 21.09.2016



Oelsnitz. Pünktlich zum Fest 25 Jahre Industriegebiet Johannisberg in Oelsnitz morgen Abend lässt das größte Unternehmen dort mit guten Nachrichten aufhorchen: Meiser Vogtland hat einen Großauftrag für Audi erhalten. Der größte Industriebetrieb des Vogtlandes ist am Ausbau der Automobilwerke von Audi in Györ/Ungarn und in der belgischen Hauptstadt Brüssel beteiligt. Meiser stellt für den Montagebereich der Autowerke 67.000 Quadratmeter Blechprofilroste her. Das entspricht in etwa einer Fläche von zehn Fußballfeldern. "Bis März haben wir nun im Bereich Blechprofilroste eine sehr gute Grundauslastung", sagt Bereichsleiter und Prokurist Sandy Trippner.

Der neuerliche Großauftrag für den Ingolstädter Automobilbauer ist nicht das erste Projekt, das Meiser für einen der großen deutschen Automobilkonzerne umsetzen darf. Wenn die großen Konzerne ein Werk im Ausland errichten oder erweitern, dann ist Meiser als Partner von großen Stahlbauern meist nicht weit. Neben Audi war das Unternehmen bereits für BMW, Daimler und Volkswagen tätig. Meiser liefert dabei nicht nur die Gitterroste, Blechprofilroste oder Fangschutzmatten für den Aufbau der Fertigungslinien. Die Vogtländer sitzen bereits bei Planung und Projektierung mit am Tisch und haben ein entsprechendes Know-how entwickelt. "Wir sind breit aufgestellt und profitieren von unserer langjährigen Erfahrung ebenso wie von unserer Kreativität", sagt Sandy Trippner.

Meiser Vogtland kann dabei auf eine Mischung aus erfahrenen Mitarbeitern und jungen Kollegen bauen. "Sie sind die Basis für die erfolgreiche und rasante Entwicklung in den vergangenen Jahren", sagt der Bereichsleiter. 700 Mitarbeiter sind im Oelsnitzer Werk aktuell beschäftigt, darunter 35 Studenten und Azubis. Das Unternehmen hat in den vergangenen zehn Jahren kontinuierlich auf Ausbildung gesetzt. Das spiegelt sich heute in der Belegschaft wider. Ein Drittel der Beschäftigten sind jünger als 35 Jahre. Viele der Verantwortungsträger wie Abteilungs- oder Projektleiter wurden im Unternehmen ausgebildet.

Die Produktpallette des Oelsnitzer Werkes hat sich seit den Anfängen stetig erweitert. Gitterroste machen mit 60 Prozent den Löwenanteil des Umsatzes aus. Aber auch Blechprofile, Fangschutzmatten, Profile aus glasfaserverstärktem Kunststoff und Treppen werden in Oelsnitz produziert. Eine weitere Produktgruppe, die sich gut entwickelt hat, sind die Weinbergpfähle. Winzer in Frankreich, Italien und Deutschland nutzen die verzinkten Stahlpfähle aus dem Vogtland.

Meiser-Erzeugnisse befinden sich an vielen prominenten Plätzen sowohl in der Region als auch an den bekanntesten Orten der Welt. Gitterroste kamen an der Schiffsanlegestelle der Talsperre Pöhl genauso zum Einsatz wie im Burj Khalifa, dem höchstem Gebäude der Welt. Stolz sind die Oelsnitzer, bei Großprojekten wie dem DHL-Drehkreuz am Leipziger Flughafen dabei gewesen zu sein. Gitterroste aus Oelsnitz wurden ebenfalls bei der Dresdner Waldschlösschenbrücke und im Ozeaneum in Stralsund verbaut. Der im Vorjahr errichtete "Steg der Wünsche" an der Leuchtenburg hoch über dem Saaletal in Thüringen stammt aus dem Hause Meiser. Besucher erleben dort ein besonderes Schwebegefühl.

Die Verantwortlichen haben an die Zukunft des Standortes Oelsnitz hohe Erwartungen. Investitionen sind bereits in Umsetzung. Im Werk sollen in den nächsten Jahren neue Technologien zum Einsatz kommen. Ziel ist eine weitere Automatisierung der Produktion. "Der Arbeitsmarkt schreibt uns das vor", so Trippner. Nichtsdestotrotz steht die Personalplanung ganz oben auf seiner Aufgabenliste. Er weiß genau, wann in welchen Bereichen Mitarbeiter in den Ruhestand gehen. Diese langjährigen Fachkräfte zu ersetzen, darauf liege in den nächsten Jahren das Hauptaugenmerk.