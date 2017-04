Große Wissenslücken im Straßenverkehr

Die Verkehrswacht Vogtland bietet regelmäßig Schulungen zu den verschiedensten Themen an. Vorsitzender Harald Nahrendorf sieht dafür steigenden Bedarf.

Von Thorald Meisel

erschienen am 18.04.2017



Klingenthal/Auerbach. Mit großen Wissenslücken zum aktuellen Verkehrsrecht auf den Straßen werden Harald Nahrendorf und seine vier Kollegen von der Kreisverkehrswacht Vogtland immer wieder auf Verkehrsteilnehmerschulungen konfrontiert. "Da erntet man nicht nur erstaunte Blicke", weiß der Auerbacher aus eigener Erfahrung. Seit 2013 ist in Deutschland eine neue Straßenverkehrsordnung in Kraft, seit 2014 gilt der überarbeitete Bußgeldkatalog. 2015 wurde das allgemeine Verkehrsrecht noch einmal konkretisiert. Im Gespräch mit "Freie Presse" zeigte Nahrendorf die größten Probleme auf, die sich bei Schulungen zeigten.

Bushaltestellen: Hält der Linien- oder Schulbus an der Haltestelle, dann langsam vorbeifahren, hält der Linien- oder Schulbus mit Warnblinkanlage an der Bushaltestelle, dann mit Schrittgeschwindigkeit (maximal 7 Kilometer pro Stunde) vorbeifahren. Nähert sich der mit Warnblinkanlage der Haltestelle, dann gilt Überholverbot und Schrittgeschwindigkeit. Diese Regelung gilt auch für den Verkehr auf der Gegenfahrbahn, es sei denn, dieser ist durch Bepflanzung und ein anderes Hindernis von der Richtungsfahrbahn abgetrennt.

Kreisverkehr: Bei der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr hat der Fußgänger Vorrang vor den Fahrzeugen. Eindeutig markiert durch sogenannte Zebrastreifen ist dies laut Nahrendorf beim Kreisverkehr im Zentrum der tschechischen Grenzstadt Graslitz/Kraslice.

Postfahrzeuge, ob von der Deutschen Post oder von Subunternehmen, haben Sonderrechte im Straßenverkehr. Die Fahrer können zur Verrichtung ihrer Tätigkeit überall dort halten, wo es nötig ist.

Die Winterreifenpflicht ist in Deutschland nicht zeitlich begrenzt, sie gilt auch bei Glatteis oder Schneematsch im Frühling oder Herbst. Bei Fahrten in die Tschechische Republik besteht ab dem 1. November Winterreifenpflicht, die am 31. März endet. Für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen sind Winterräder mit einer Profiltiefe von vier Millimetern auf allen vier Rädern vorgeschrieben, ausgenommen ist das Reserverad. Für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen beträgt die Profiltiefe sechs Millimeter. Diese gesetzliche Vorgabe gilt allerdings nicht, wenn es bereits im Oktober oder noch im April schneien sollte. Die Winterreifenpflicht gilt auch dann, wenn bei Fahrtantritt winterliche Fahrbahnverhältnisse zu erwarten sind.

Die Schneeflocke als Zusatz- zeichen ist ebenfalls jahreszeitlich nicht begrenzt. "Es ist auch nicht zu vergleichen mit dem Zusatzschild ,Nässe'. In diesen Abschnitten ist in jedem Fall Vorsicht geboten - Raureif oder Glätte können im oberen Vogtland in den Morgenstunden auch in den Sommermonaten auftreten", so Nahrendorf.

E-Bikes haben im Straßenverkehr mit ihren möglichen Geschwindigkeiten eine Sonderstellung. Rechtlich gesehen gehören sie zu der Klasse der Kleinkrafträder. Bei einer Geschwindigkeit von über 25 Kilometern pro Stunde ist ein Motorradhelm Pflicht. Nahrendorf plädiert generell für das Tragen von Helmen für Radfahrer. "Das ist einfach eine Frage der Sicherheit, der Körper hat keine Knautschzone".

Für Kindergärten und Grundschulen bietet die Kreisverkehrswacht Vogtland auf Anforderung der Einrichtungen ein sogenanntes Schulbustraining. Für die Fahrradausbildung können Einrichtungen aus dem gesamten Vogtland den Verkehrsgarten in Auerbach nutzen.

Verkehrsteilnehmerschulungen führt die Kreisverkehrswacht jährlich zwischen 15 und 20 durch - bei Vereinen, Feuerwehren, der Industrie- und Handelskammer oder Pflegediensten. Auch Betriebe mit Fuhrparks zeigen laut Nahrendorf zunehmend Interesse. In dieser Woche ist er beispielsweise in Theuma: "Diese Schulungen sind die billigste Investition", macht er deutlich.

Fahrradcodierungen, eine kostenlose Maßnahme zur Sicherung gegen Diebstahl, bietet die Kreisverkehrswacht mit der Sparkasse Vogtland auch in diesem Jahr an, ergänzt mit einem Reaktions- und Sehtest.

Kontakt: Kreisverkehrswacht Vogtland, Fröbelstraße 13, 08209 Auerbach, Telefon 03744/183330, jeweils dienstags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr.