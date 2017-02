Hund fast tot geprügelt: Täter gesucht

Ein Tierquäler hat auf brutale Weise einen Hund erschlagen wollen. Das Tier stammt vermutlich aus dem Vogtland.

Von Vladislav Podracky

erschienen am 08.02.2017



Schindelwald/Sindelova. Nach dem Täter eines brutalen Hundetötungsversuches bei der Gemeinde Schindelwald/Šindelová bei Graslitz/Kraslice fahnden Polizisten und Tierschützer. Die bisher unbekannte Person hat einen Labrador-Mischlingshund gefesselt, in einen Sack gesteckt und versucht, den Vierbeiner mit einer Schaufel zu erschlagen. Der Hund überlebte die Misshandlungen. Gerettet wurde er von einer Frau, die auf dem Weg zur Arbeit das blutüberströmte Tier an der Straße entdeckte.

Der schwer verletzte Hund ist inzwischen in Chodau/Chodov in Sicherheit gebracht worden. Die Tierschützer vermuten, dass er aus dem Vogtland stammt, denn er reagiert nicht auf die Befehle in tschechischer Sprache.

"Es handelt sich um einen jungen Hund, der sich nach dem Stand der Klauen selten auf Asphalt oder Beton bewegte. Sein Fell sieht nicht so aus, als ob er ständig in einer Wohnung leben würde", sagt Petr Prokeš von der Rettungs- und Auffangstation. Der Hund sei nicht ängstlich, reagierte aber wiederholt panisch bei dem Treffen mit größeren und robust gebauten Personen, die zwischen 1,80 bis 1,85 Meter groß sind. "Es ist also denkbar, dass jemand den Hund aus Deutschland geholt hat. Wahrscheinlich von der Entfernung bis 50 Kilometer von der Grenze," sagte Prokeš. Das Tier ist jetzt in einem stabilen Zustand, leidet aber noch unter den Nachwirkungen der Prügelattacke und bleibt auf einem Auge blind.

Das Schicksal des Hundes fand auf tschechischer Seite inzwischen ein großes mediales Interesse. Für die Heilung und Versorgung des Tieres wurden innerhalb weniger Tage mehr als 100.000 Kronen (rund 4000 Euro) gespendet, etliche Menschen boten an, dem Vierbeiner ein neues Zuhause zu geben. Die Rettungsstation in Chodau/Chodov hat zudem eine Belohnung von 10.000 Kronen für die Auffindung des Täters ausgelobt. Dem drohen bis zu zwei Jahre Haft. (mit tm)

Informationen und Hinweise zu dem Hund nimmt jede tschechische Polizeidienststelle entgegen.