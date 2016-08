Ideen fÃ¼r Oelsnitz: Wie StÃ¤dte nebenan ihr Zentrum aufpolieren

Ideen für Oelsnitz: Wie Städte nebenan ihr Zentrum aufpolieren

Die Debatte ums Oelsnitzer Zentrum: Probleme wurden benannt, Wünsche formuliert. Doch wie könnten Lösungen aussehen? "Freie Presse" zeigt Beispiele aus der Region.

Von Tino Beyer

erschienen am 25.08.2016



Oelsnitz. In kleineren Städten ähneln sich die Themen, die Bürger, Stadtrat und Verwaltung immer und immer wieder beschäftigten. Es geht um mangelnde Sauberkeit, fehlende Blumen, zu wenige Parkplätze oder die Frage, wie man mehr Leben ins Zentrum bringt. All das wurde in Oelsnitz zuletzt ebenfalls aufgerufen. Für Lösungsideen lohnt ein Blick über den Tellerrand.

Blumenpracht in Plauen: Blumenampeln an Laternenmasten auf und um den Altmarkt herum sowie entlang der Neundorfer Straße, Blumenpyramiden auf dem Postplatz: Plauen ist in den vergangenen drei Jahren regelrecht aufgeblüht. Die Innenstadt gibt ein freundliches und heiteres Bild ab. Das war jedoch längst nicht immer so. Nach der Sanierung des Altmarktes war dort zwar alles neu, doch es fehlte das Leben. Die Bürger spürten das, kritisierten Ödnis und regten Verbesserungen an. Mehr Blumen und mehr Grün sollte her. Doch die Stadt zögerte. Sie verwies auf hohe Kosten, appellierte an die Verantwortung von Anwohnern und Gewerbetreibenden. Heraus kam dabei wenig. Letztlich nahm sie das Thema selbst in die Hand und brachte ein Gestaltungskonzept auf den Weg. Fünf Jahre ist das jetzt her. Mittlerweile ist das Konzept mit Erfolg umgesetzt. Und weil die Stadt das Thema angepackt hat, ziehen jetzt auch Private mit: Sparkasse, Wohnungsbaugesellschaft, Privateigentümer. Selbst Pflegepatenschaften für Kübel gibt es mittlerweile, wie Rathaus-Bauchefin Kerstin Schicker resümiert. "Wo wir noch Verbesserungsbedarf sehen, sprechen wir Leute direkt an. Das funktioniert." Auch in Oelsnitz machen sich Stadträte für mehr Blumen stark. Jürgen Schlick (DSU-Fraktion) sprach sich im jüngsten Bau- und Planungsausschuss dafür aus, doch das Rathaus noch mehr zu schmücken. Luft nach oben gib's beim Blumenschmuck in der gesamten Innenstadt.

Die Auerbacher Einkaufsnacht: Um dieses Event beneiden Auerbach viele Städte. Jedes Jahr im Herbst lädt die Drei-Türme-Stadt zur Einkaufsnacht. Der Gewerbeverein gibt dabei stets ein Thema vor - Hollywood, Frankreich oder Made in GDR beispielsweise - und Gewerbetreibende und Bürger füllen das mit Leben. Heraus kommt ein Fest mit Pfiff, das vor allem die Innenstadt als Ganzes ins Blickfeld der Einwohner rückt. Umsatz wird ganz nebenbei gemacht. Gute Laune, Kultur und Geselligkeit stehen im Mittelpunkt. Plauen setzt am 2. September - das ist der Freitag in einer Woche - ebenfalls erstmals auf eine Einkaufsnacht. Kann sich Oelsnitz, das ebenfalls einen sehr regen Gewerbeverein besitzt, von Auerbach und Plauen etwas abschauen?

Regelmäßige Stadt-Begehungen: Was der Oelsnitzer Stadtrat vor seiner Sitzung im September plant - nämlich eine Begehung der Innenstadt -, das gibt es in Plauen in ähnlicher Form schon länger. Zweimal im Jahr machen sich Oberbürgermeister und Verwaltungsmitarbeiter in einen Stadtteil auf. Verfallene Häuser, verstopfte Gullys, wucherndes Grün: Was auffällt, wird registriert. Manches lässt sich schnell lösen, manches dauert länger. Die Bürger werden vorab gebeten, Hinweise ans Rathaus zu senden und sind auch beim Rundgang eingeladen. Eine öffentliche Auswertung erfolgt mit zeitlichem Abstand. Gerade in den Ortsteilen, die sich manchmal vergessen fühlen, nutzen Bürger gern die Chance des direkten Drahtes zur Rathaus-Spitze.