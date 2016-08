"Jeder steht in der Verantwortung"

Das Oelsnitzer Zentrum und seine Probleme: "Freie Presse" spricht darüber mit Bürgerpreisträgerin und Buchhändlerin Kathrin Jakob

erschienen am 24.08.2016



Die Entwicklung der Innenstadt bereitet vielen Oelsnitzern Sorgen. Das wurde in der großen "Freie Presse"-Umfrage deutlich. Die Debatte um das Stadtzentrum läuft bereits den ganzen Sommer und nimmt jetzt noch einmal Fahrt auf. Sauberkeit, Parkplätze, Toiletten - die Bandbreite der angesprochenen Themen ist groß. Eine, die diese Diskussion genau beobachtet und das Ohr an den Oelsnitzern hat, ist Kathrin Jakob. Die 51-Jährige betreibt die Buchhandlung am Markt und engagiert sich als Bürgerin in vielerlei Hinsicht. Voriges Jahr erhielt sie dafür den Bürgerpreis. Tino Beyer sprach mit ihr.

Frau Jakob, wie lebt es sich in Oelsnitz?

Eigentlich ganz gut. Oelsnitz ist meine Heimat. Mein Herz hängt an dieser Stadt, hier bin ich aufgewachsen. Ich fühle mich Oelsnitz deshalb auch verpflichtet. Wenn ich unterwegs war und die Kirchtürme wieder sehe, dann geht es mir gut. Aber natürlich mache ich mir auch Sorgen um die Zukunft der Stadt.

Warum?

Ein Beispiel: Ich hatte gerade erst einen Steckbrief der Stadt aus meiner Schulzeit in den 1970er Jahren in der Hand. Dort stand auch die damalige Einwohnerzahl drauf: 18.000. Heute sind es noch 10.500. Das spürt man natürlich auch in den Geschäften in der Stadt. Der Kampf ums Überleben wird dadurch nicht leichter. Umso dankbarer bin ich unseren Kunden.

Wie schätzen Sie die Entwicklung der Stadt in der jüngeren Zeit ein?

Einerseits hat sich viel getan. Da können wir unserer früheren Oberbürgermeisterin Eva-Maria Möbius sehr dankbar sein. Andererseits gibt es Entwicklungen, die nachdenklich stimmen. Nehmen wir als Beispiel die Markttage Dienstag und Freitag. Früher standen dort die Händler bis abends. Heute packen die ersten schon am Mittag zusammen. Dennoch sind die Markttage aber gerade für viele ältere Bürger immer noch der Höhepunkt der Woche. Hier sieht und trifft man sich. An den anderen Wochentagen ist oft nicht viel los. Wer keinen Grund hat, kommt nicht in die Stadt.

Weil für viele der Grund zunehmend wegfällt? Viele kaufen via Internet ein, Geschäfte schließen, das Angebot fehlt.

Das will ich so nicht sagen. Es ist doch Verschiedenes vorhanden. Drogerien, Schmuckgeschäfte, Bäckereien, in denen man auch mal einen Kaffee trinken kann. Es gibt Möglichkeiten für einen kleinen Imbiss, Apotheken, das Ärztehaus, ein Textilgeschäft, Fleischereien, Dienstleister, unsere Buchhandlung. Es gibt da gewiss schlechtere Innenstädte. Und wir haben einen sehr schönen Marktplatz.

Dennoch sind viele mit der Innenstadt unzufrieden. Das hat die Umfrage gezeigt.

Ja, das sagen mir auch viele Kunden. Es ist nichts los. Aber was soll los sein? Jeder muss sich an der Stelle auch selbst fragen: Was kaufe ich hier wann und wo ein? Jeder Ladeninhaber steht unter Druck. Ich habe seit April montags geschlossen. Warum? Weil montags die Stadt größtenteils leer ist. Es war eine gute Entscheidung. Ein Patentrezept gibt es nicht. Klar würde ich mich auch über mehr attraktive Geschäfte hier freuen.

Lassen Sie uns konkret einige Punkte durchgehen, die immer wieder kritisiert werden. Der erste: mangelnde Sauberkeit.

Richtig. Jeder einzelne Bürger steht in der Verantwortung! Auf dem Markt und auf den Fußwegen kann man nicht selten Essensreste, Papier und immer wieder Zigarettenkippen sehen. Die Papierkörbe am Markt dürfen von allen genutzt werden, auch von Rauchern. Ich habe früher jedes Zuckerlepapier aufheben müssen, das wurde mir so beigebracht.

Muss die Stadt mehr reinigen lassen?

Nicht unbedingt, das wäre das falsche Signal. Klar muss die Stadt für Sauberkeit sorgen. Aber es braucht ein anderes Bewusstsein durch die Einwohner selbst. Bei diesem Thema ist jeder Einzelne gefragt. Alt und Jung gleichermaßen.

Braucht es mehr Parkplätze?

Dass mehr Parkplätze die Lösung sind, glaube ich nicht. Viele ärgern sich über die Parkgebühren. Die Idee einer Brötchentaste, wo man für kurze Zeit kostenlos parken kann, finde ich nicht schlecht. Das müsste man ausprobieren.

Braucht es eine neue große Verkehrslösung?

Ich glaube nicht, dass damit alles besser wird, aber Hinweisschilder auf unser Stadtzentrum würde ich sehr begrüßen.

Mehr Blumen?

Das wäre schön. Aber wer bezahlt diese? Wer kümmert sich? Ich hatte am Anfang zwei große Pflanzkübel draußen stehen. Die wurden beide gestohlen.

Mehr Veranstaltungen auf dem Markt? Kleinkunst, Musik?

Wenn sich dafür jemand findet, ist das sicher gut. Musik ist immer gut und verbindet.

Ein großer Wunsch der Oelsnitzer ist eine attraktive Gaststätte oder eine gute Pizzeria am Markt.

Das höre ich immer und immer wieder. Eine zentrale Gastronomie am Markt, das wäre klasse. Ich werde auch immer wieder nach einem Literaturcafé gefragt. Viele wünschen sich einfach einen angenehmen Ort zum Treffen.

Stadtrat Ulrich Lupart hat zuletzt das Thema Toiletten angesprochen. Wie sehen Sie es?

Ein großes Thema, vor allem bei Gästen. Wir brauchen eine saubere Toilette, um die sich auch jemand kümmert. Der Standort ist dabei nicht so entscheidend. Aber auch hier sind Hinweisschilder unbedingt notwendig.

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten für die Innenstadt, was würden Sie verändern?

Ganz klar, eine attraktive Gastronomie am Markt. Das wäre wirklich wichtig!