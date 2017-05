Kirche beschädigt, Opferstock geplündert

erschienen am 22.05.2017



Markneukirchen. Vandalismus an der St. Nicolai-Kirche in Markneukirchen: Unbekannte Steinwerfer haben die Verglasung eines Buntglasfensters am Gotteshaus beschädigt. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt, wie die Polizei informierte. Die Tatzeit wird zwischen Sonntagmittag und Montagvormittag angegeben. Ein weiterer Vorfall ereignete sich bereits Ende voriger Woche. Zwischen Donnerstag, 15 Uhr und Freitag, 11 Uhr wurde der Opferstock durch Unbekannte aufgebrochen und geplündert. Die Schäden hielten sich dabei allerdings in Grenzen. Das Polizeirevier Plauen bittet um Hinweise, sowohl zur Aufklärung des Diebstahls als auch zur Sachbeschädigung unter der Telefonnummer 03741 140. (tb)