Kleinkind in Tirpersdorf ertrunken

erschienen am 27.05.2017



Tirpersdorf. In Tirpersdorf ist am Donnerstag ein Kleinkind ertrunken. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von einem tragischen Unglück aus. Genauere Angaben zum Geschlecht und Alter des Kindes sowie den Umständen des Todes konnte die Polizei noch nicht machen. (fp)