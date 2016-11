Klingenthal freut sich auf den Weltcup

Mit der Begrüßungsparty startet morgen Abend auf dem Klingenthaler Marktplatz das Weltcup- Wochenende im Vogtland. Für die Fans gibt es dazu wichtige Hinweise.

Von Thorald Meisel

erschienen am 30.11.2016



Klingenthal. Im Gelben Trikot des Weltcup-Führenden wird Skispringer Severin Freund morgen auf der Begrüßungsparty für die Mannschaften aus 16 Ländern erwartet. 18 Uhr beginnt das stimmungsvolle Spektakel, zu dem wieder mehr als 3000 Zuschauer erwartet werden. Gegen 19 Uhr werden die Mannschaften einmarschieren, 21 Uhr folgt ein Feuerwerk. Gegen 22 Uhr fahren Sonderbusse zum Aschberg und ins Neubaugebiet.

Zeitplan für das Skispringen: Freitag: 14 Uhr Einlass, 15.30 Training, 18 Uhr Qualifikationswettkampf. Samstag: 12 Uhr Einlass; 15 Uhr Probedurchgang; 16.10 Uhr Beginn Team-Wettkampf; 17.20 Uhr Finaldurchgang; anschließend Siegerehrung und Weltcup-Party. Sonntag: 11 Uhr Einlass; 13.30 Uhr Probedurchgang; 15 Uhr 1. Wertungsdurchgang; 16.15 Uhr Finale, anschließend Siegerehrung.

Anreise: Für die Wettkampftage am Samstag und Sonntag wird insbesondere den Fans aus dem Vogtland empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Vogtland-Arena und wieder nach Hause zu fahren:

Von Mylau 8.02 Uhr sowie 10.02 und 12.02 Uhr über Reichenbach, Rodewisch und Auerbach auf der Höhentour der Vreizeitlinie V 200;

Aus Richtung Bad Elster 9.23 Uhr und 11.23 Uhr über Adorf und Markneukirchen auf der Höhentour der Vreizeitlinie V 200;

Fans, die mit Bussen der Vreizeitlinie aus Richtung Mylau und Bad Elster anreisen, müssen in Klingenthal an den Haltestellen Bahnhof, Zentrum oder Injekta in die Shuttle-Busse der roten Pendellinie zur Vogtland-Arena umsteigen;

Von Plauen am Samstag um 12.25 Uhr und am Sonntag um 11.25 Uhr per Sonderbus über Oelsnitz und Schöneck.

Von Hammerbrücke Sonderbus am Samstag 13.20 Uhr und am Sonntag 12.20 Uhr.

Für die Heimfahrt werden nach Bad Elster, Plauen, Mylau und Hammerbrücke Sonderbusse eingesetzt. Diese starten direkt vor der Vogtland-Arena rund 30 Minuten nach der Siegerehrung, am Samstag also gegen 18.30 Uhr, am Sonntag etwa um 17.30 Uhr.

Vogtlandbahn: Auch die Linien VL 1 Zwickau-Falkenstein-Klingenthal sowie VL 5 Mehltheuer- Plauen-Falkenstein-Klingenthal können zur An- und Abreise genutzt werden. Die Pendelbusse der roten Linie bringen die Fans zur Vogtland-Arena und nach dem Wettkampf zum Bahnhof.

Anreise mit Pkw: Besucher, die mit Pkw anreisen, müssen nach jetzigem Stand auf den Zufahrtsstraßen nicht mit Baustellen oder Umleitungen rechnen. Mit an- und abreisebedingten Behinderungen auf der Falkensteiner Straße als Verbindungsstraße zwischen Klingenthal und Muldenberg muss allerdings an beiden Wettkampftagen gerechnet werden. In unmittelbarer Nähe der Vogtland-Arena gibt es Parkplätze, es werden aber auch Park-Ride-Parkplätze angeboten.

Im Stadtgebiet Klingenthal pendeln kostenlose Shuttle-Busse auf drei Linien. Grün: Aschberg, Wende -Vogtland-Arena; Rot: Klingenthal, Kopernikusring-Vogtland-Arena; Blau: P+R Mühlleithen-Vogtland-Arena. Gefahren wird am Samstag zwischen 12.15 Uhr bis 19.30 Uhr, am Sonntag zwischen 11.15 Uhr bis 18.30 Uhr.

Hinweis: Die Stadt und der VSC Klingenthal bitten alle Besucher der Begrüßungsparty und der Weltcup- Veranstaltungen ab morgen dem ausgeschilderten Parkleitsystem zu folgen und die Hinweise der Ordnungskräfte (Polizei/Feuerwehr/ Einweiser) zu beachten.

Außerdem weist der VSC Klingenthal als Veranstalter darauf hin, dass Getränke, Glasflaschen oder Klappstühle laut Geschäftsbedingungen zum Wettkampf nicht mitgebracht werden dürfen. Auf Grund der Sicherheitslage werden an den Eingängen intensive Kontrollen durchgeführt. (mit sacs)

Eintrittskarten im Vorverkauf gibt es in allen Shops und Service-Points der "Freien Presse". Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt in Begleitung eines voll zahlenden Erwachsenen.