Kunststoff-Produzent Optiplan investiert zehn Millionen Euro

Das Unternehmen will seinen Standort im Oelsnitzer Industriegebiet erweitern. Warum die Vogtländer dabei auch den neuen US-Präsidenten Donald Trump genau beobachten.

Von Tino Beyer

Oelsnitz. Der Kunststoff-Produzent Optiplan will sein Oelsnitzer Werk in diesem Jahr deutlich ausbauen. Geplant ist eine Investition in Höhe von rund zehn Millionen Euro. Entstehen sollen dabei eine weitere Produktionshalle sowie ein Bürogebäude. Darüber informierte Geschäftsführer Bernhard Koller auf Anfrage von "Freie Presse".

Grund für die Entscheidung zur Erweiterung ist die gute Geschäftslage. "Wir sind an der Obergrenze unserer Kapazität und könnten aber noch deutlich mehr machen", sagt Koller. Zwischen sechs und acht Monaten im Jahr arbeitet Optiplan mit einigen seiner 120 Mitarbeitern im Mehrschichtbetrieb bei rollender Woche. Das Unternehmen befindet sich dabei auf einem stabilen Wachstumskurs. Im Jahr 2016 steht ein Umsatz von 32 Millionen Euro zu Buche, vier Millionen Euro mehr als im Jahr davor. Für 2017 hat sich Optiplan ein Umsatzziel von 36 Millionen Euro gesteckt. 95 Prozent werden dabei mit Exporten ins Ausland erwirtschaftet. Konjunkturelle Schwankungen machen den Vogtländern daher kaum Probleme. Schwächelt ein Markt, brummt ein anderer, so der Geschäftsführer. Der mit Abstand wichtigste Handelspartner ist dabei die USA. "50 Prozent unserer Kapazität liefern wir dorthin", so Koller. Die Wirtschaftspolitik des neuen US-Präsidenten Donald Trump verfolgt er daher besonders interessiert. Neben den USA mischt Optiplan auch in Australien und Asien kräftig mit. Optiplan, das zur Freisinger Senata-Gruppe gehört, stemmt dabei alle Vertriebsaktivitäten aus eigener Kraft im Wesentlichen mit nur vier Mitarbeitern. Sie sind weltweit unterwegs.

Wichtigstes Produkt der Oelsnitzer ist glasfaserverstärkter Kunststoff, der als Rohmaterial in Rollen und Platten an Weiterverarbeiter geliefert wird. "Das Material steht im Wettbewerb zum Aluminium", erklärt Bernhard Koller. Zum Einsatz kommt es im Fahrzeugbau. 60 Prozent der Oelsnitzer Produktion geht dabei an die Hersteller von Wohnmobile und Caravans. Aber auch die Aufbauten von Nutzfahrzeugen werden häufig aus Optiplan-Kunststoff gebaut. Als Beispiel nennt der Geschäftsführer die DHL-Fahrzeuge. Der Kunststoff des gelben Aufbaus ist made in Oelsnitz. Eingesetzt wird das Material auch am Bau.

Die geplante Investition im Oelsnitzer Industriegebiet Johannisberg hat jüngst auch den Oelsnitzer Stadtrat beschäftigt. Er machte den Weg frei, dass das Unternehmen aufgrund der begrenzten Ressource Boden die geplante Halle auch zweistöckig bauen könnte. Ob es so kommt, werde noch diskutiert, so Koller. Eine Entscheidung falle in Kürze. Bereits zwischen 2010 und 2016 hat Optiplan 17 Millionen Euro in Oelsnitz investiert.