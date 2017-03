Langzeitparker sollen am Markt neue Stellplätze bekommen

Die Parksituation ist in Klingenthal immer wieder ein Streitthema. Die Stadtverwaltung will deshalb eine neue Fläche freigeben - gegen Gebühr.

Von Thorald Meisel

erschienen am 28.03.2017



Klingenthal. Die Schließung der Sparkassenfilialen im Stadtteil Sachsenberg-Georgenthal und im Ortsteil Zwota beschert der Sparkassen-Filiale am Klingenthaler Marktplatz ein spürbar erhöhtes Kundenaufkommen. In dem Gebäude hat seit Mai vergangenen Jahres auch die Agentur für Arbeit ihren Sitz. Da die meisten Kunden mit dem Auto vorfahren, sind in Spitzenzeiten die Kurzzeitparkplätze auf dem Markt sehr gefragt.

Parken im Klingenthaler Stadtzentrum ist daher zu bestimmten Zeiten problematisch. Die Parkflächen auf dem Marktplatz sind laut Inge Schneider vom Ordnungsamt für Kurzparker vorgesehen: Montags bis freitags darf man im Bereich zwischen dem zuletzt von der Deutschen Bank genutzten Gebäude und der Sparkasse sowie in der Unteren Markstraße zwischen 7 und 17 Uhr maximal eine Stunde sein Fahrzeug abstellen - mit Parkuhr. Die Parkfläche auf dem Marktplatz kann in dieser Zeit für zwei Stunden genutzt werden. Gedacht ist das auch für die Besucher der wöchentlichen Markttage. Dieses System funktioniert aber nur dann, wenn die Stellplätze nicht durch Langzeitparker belegt sind. Davon gibt es viele. Das führt immer wieder zu Diskussionen. Auch im Stadtrat ist das Parken Thema. Inzwischen ist wieder eine Politesse im Einsatz, um den ruhrenden Verkehr zu kontrollieren.

Jetzt will die Stadt mit Blick auf die Parkplatzsituation ein neues Vorhaben angehen. Die Wiesen- fläche an der Ecke Wilhelmstraße/ Obere Markstraße, die ursprünglich für den Bau einer Seniorenresidenz im Gespräch war, könnte zu einem gebührenpflichtigen Langzeitparkplatz umgestaltet werden. Darüber hatte Klingenthals Bürgermeister Thomas Hennig (CDU) in der jüngsten Stadtratssitzung informiert. Die neuen Standplätze sollen demnach für 30 Euro im Monat angeboten werden.

Nach Hennigs Worten hatte sich der Stadtrat im nichtöffentlichen Teil der Sitzung darauf verständigt. Über einen Beitrag im Amtsblatt sollen nun Interessenten angesprochen werden. Eine Umgestaltung der Wiese zum Parkplatz soll erst angepackt werden, wenn es genügend Interessenten gibt.

Kostenlos und ohne Zeitlimit geparkt werden kann nach Information des Klingenthaler Ordnungsamtes derzeit entlang der Bahnhofstraße, an der Schloßstraße vor der Polizei, auf dem Parkplatz Schloßstraße, auf dem Platz oberhalb der Rundkirche, auf der Kirchstraße auf Höhe Pfarramt, auf den Parkplätzen Graslitzer Straße und Talstraße, in der Kreuzstraße sowie an der Auerbacher Straße (B 283) auf dem Platz beim ehemaligen Nordbahnhof.