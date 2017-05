Laster mit Lebensmitteln verunglückt: 100.000 Euro Schaden

10.05.2017



Triebel. Ein Laster ist am frühen Mittwochmorgen auf der S 307 bei Triebel im Vogtlandkreis verunglückt. Der Sattelzug war gegen 2 Uhr von Triebel in Richtung Oelsnitz unterwegs. Etwa 400 Meter nach dem Ortsausgang kam der Volvo von der Straße ab und streifte zwei Bäume, bevor er am Straßenrand zum Stehen kam. Dabei wurde die Plane des Sattelzuges aufgeschlitzt, die Ladung - Lebensmittel - verteilten sich auf der Wiese.

Der 23-jährige Fahrer des Lasters wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 100.000 Euro. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht bekannt. Die S 307 war bis 8 Uhr für Bergungsarbeiten voll gesperrt. (fp)