Lastwagen kippt um: Fahrer schwer verletzt - B92 stundenlang dicht

erschienen am 07.03.2017



Raun. Ein Lastwagen mit 20 Tonnen Ladung ist auf der Bundesstraße 92 nahe dem Bad Brambacher Ortsteil Raun einen Hang hinabgerutscht und umgekippt. Der 39 Jahre alte Fahrer wurde schwer verletzt, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Es entstand ein Schaden von rund 250.000 Euro.

Der Lastwagen kam vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend rutschte der mit 20 Tonnen hochwertigen Kranteilen beladene Lkw eine vier Meter tiefe Böschung hinab, kippte um und blieb auf der Seite liegen. Die Bergungsarbeiten nach dem Unfall am Montagnachmittag dauerten bis in den frühen Dienstagmorgen an. (dpa)