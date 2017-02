Narrenschiff auf großer Fahrt

Am Wochenende hieß es "Leinen los" für die HFF, die Hundsgrüner Faschings-Flotte, die laut dem diesjährigen Motto "Mit 83 Knoten übers Meer" düste.

Von Thomas gräf

erschienen am 20.02.2017



Hundsgrün. Die immer größer werdende Fangemeinde der dortigen Narren - HFF heißt eigentlich ja Hundsgrüner Faschingsfreunde - traf sich Freitag und Samstag in der "Stöhr-Arena", der kleinen Werkhalle der gleichnamigen Firma an der Ebersbacher Straße, um sich selbst und manch biedere Seite des Karnevals wieder mal so richtig auf die Schippe zu nehmen. Waren bei der Premiere im Jahr 2008 noch mehr Mitwirkende als Gäste dabei, so sind die wenigen Plätze an der mittlerweile durch ein Vorzelt erweiterten närrischen Basis mittlerweile heiß begehrt.

Diesmal konnte der Gast vom Biertisch aus eine imaginäre Kreuzfahrt der Narren miterleben. Dabei wurden die Hundsgrüner einmal mehr ihrem Ruf gerecht, besonders kreativ und gleichzeitig besonders albern zu sein. Dass Fasching in Hundsgrün nicht die alltägliche Narretei ist, zeigt sich schon bei den üblichen Modalitäten zum Auftakt: Das Tanzmariechen ist ein Mann, die Cheerleader heißen Bierleader, hinter dem Elferrat verbirgt sich ein Traktorreifen mit einer 11, der besonders feierlich in den Saal gerollt und dort aufgehängt wird. Und dass die stets mit viel Grazie ausdrucksvoll vor sich hin tanzenden "Engel von Hundsgrün" allesamt Männer sind, versteht sich da fast schon von selbst.

Besondere Ovationen verdienten sich im über dreistündigen Programm - aus dem Hintergrund wieder dirigiert von der unermüdlichen Steffi Markusat - die inzwischen kultigen Mini-Play-Back-Shows. Als Die Flippers, Julio Iglesias, David Hasselhoff, Tic Tac Toe oder Roberto Blanco tingelten sich die Hundsgrüner musikalisch und tänzerisch durch alle gängigen Urlaubsklischees, teils frenetisch gefeiert vom Publikum und natürlich nicht verschont von Zugaben. Dass am Ende sogar der echte Roberto Blanco per Video-Einspielung eine Grußbotschaft Richtung "Hündsgrün" abfeuerte, setzte dem Ganzen irgendwie noch die Krone auf.

Doch nach dem Finale, in dem die Besatzung des Kreuzfahrers beim Kapitäns-Dinner noch einmal alle Register ihres Könnens zog, war noch lange nicht Schluss: Erst nach zahllosen Polonaisen und Barbesuchen - auch hinter dem Tresen war die Stimmung bei der attraktiven Thekenbesatzung glänzend - sowie vielen Tanzrunden legte das HFF-Kreuzfahrtschiff am frühen Morgen wieder im Hafen an der Ebersbacher Straße an.