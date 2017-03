Neubau statt Brache: Neue Runde im Hickhack um Seydel-Fabrik

Die Hängepartie um die ehemalige Mundharmonikafabrik in Klingenthal geht weiter. Neueste Entwicklung: Ein Stück Vergangenheit könnte ein Stück Zukunft verhindern.

Von Thorald Meisel

erschienen am 24.03.2017



Klingenthal. Eine "Elefanten- runde" beim Innenministerium in Dresden zur Zukunft der nicht mehr genutzten Gebäude der Klingenthaler Mundharmonikafabrik C.A. Seydel Söhne ist ergebnislos geblieben. Darüber informierte Bürgermeister Thomas Hennig (CDU) zur Bürgerfragestunde des Stadtrats auf Anfrage von Lisa Petzold. Der Denkmalschutz bestehe nach seinen Worten weiterhin darauf, dass ein Teil des ehemaligen Verwaltungs- gebäudes erhalten bleibt.

Die Situation um den vom Verfall bedrohten Fabrikkomplex beschäftigt Klingenthal schon seit 2015. Erst kürzlich war ein Gebäude eingestürzt, Bewohner eines Nachbarhauses mussten evakuiert werden.

An dem Gespräch in Dresden hatte neben dem Bürgermeister auch Andreas Günnel vom Bauamt teilgenommen. Die Situation, das wurde aus den Ausführungen von Hennig deutlich, ist verwirrender denn je. "Natürlich kann man die Gebäude sanieren. Die Frage ist nur, mit welchem Aufwand und wer das finanziert", machte er deutlich. Auf gut eine Millionen Euro wird der Aufwand beziffert. Zudem stehe die Frage, wofür der verbliebene Gebäuderest dann überhaupt genutzt werden könne. "Die Entscheidungen in Dresden sind nicht nachvollziehbar. Da gibt es so viele Zuständigkeiten mit oft gegensätzlichen Standpunkten", so seine Einschätzung.

Die Eigentümer der Manufaktur C.A. Seydel, die inzwischen wieder mehr als 30 Mitarbeiter zählt, wollen in Klingenthal investieren, wie Hennig am Mittwoch im Stadtrat sagte. Seydel-Geschäftsführer Lars Seifert bestätigte das gestern auf Nachfrage. "Durch die gute Geschäftslage planen wir eine Erweiterung. Ideal wäre natürlich, wenn wir dazu das benachbarte Grundstück nutzen könnten. Aber dazu muss dort Baufreiheit herrschen", machte er deutlich. Wofür die 2000 Quadratmeter große Fläche letztlich genutzt werden soll, wolle man dann entscheiden, wenn die Ruine weg sei.

Einen Rücktritt vom Kaufvertrag lehnt der Bürgermeister bislang ab: Hennig: "Dann geht das Gebäude zurück an den Landkreis. Der sichert es großräumig, da wird dann als Erstes die Straße gesperrt. Am Ende machen wir vielleicht die Firma zu - und nach einiger Zeit wird das Gebäude letztlich wegen Baufälligkeit abgerissen. Das kann und darf nicht die Lösung sein."

Trotz der problematischen Situation will die Stadt Klingenthal nicht auf Konfrontationskurs mit der sächsischen Denkmalschutzbehörde und dem Innenministerium gehen. Den Vorschlag von CDU-Stadtrat Hans Schlott, zu dem Thema das Fernsehen zu holen, lehnte Hennig aus diesem Grund ab, ebenso ein erneutes Schreiben des Stadtrats an die Denkmalschutzbehörde, wie es Klaus Grimm (Freie Wähler) vorschlug. Hennig: "Es gibt nur eine sinnvolle Lösung: Komplettabriss der Ruine, damit die C.A. Seydel dort weiter investieren kann."

Einen Beitrag zum Denkmalwert der Fabrik lesen Sie auf der nächsten Seite.