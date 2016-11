Neue Vorfreude auf die Schanzen-Adler

In gut einer Woche ist Klingenthal wieder Gastgeber für den Skisprung-Weltcup. Es soll erneut ein sportlicher Höhepunkt werden, von dem das ganze Vogtland profitiert.

Von Thorald Meisel

erschienen am 23.11.2016



Klingenthal. Vom finnischen Kuusamo, wo übermorgen der Weltcup-Auftakt vollzogen wird, kommen die Skispringer nächste Woche nach Klingenthal. Seit 2007 finden im Vogtland in jedem Winter Weltcups statt - im Skispringen und der Nordischen Kombination. Möglich ist dies durch die 2006 eingeweihte Vogtland-Arena.

Der Name ist Programm: Klingenthal als internationales Skisportzentrum des Vogtlands. Das hatte der Kreistag am 29. Juli 1999 einstimmig so beschlossen, und darauf baute man in den Folgejahren auf. Dabei wussten der damalige Landrat Tassilo Lenk (CDU) und die Kreistagsabgeordneten eine Mehrheit der Vogtländer hinter sich. Das wurde allein deutlich, als 2008 innerhalb von sechs Wochen 60.000 Euro gesammelt wurden, um erstmals einen Weltcup der Nordisch Kombinierten durchführen zu können. Allein Die Fischers aus Auerbach gaben damals ein Benefizkonzert in Schöneck, das 1175 Euro brachte.

Die Vogtland-Arena beflügelte Geschäftssinn und Kreativität der vogtländischen Händler. Der Klingenthaler Michael Tittmann, ein Ingenieur für Holztechnik, nahm das Motiv der Schanze für die traditionellen Lichterbogen, die er bis nach Frankreich und Italien verkaufte. Die Schönecker Firma Aechtner verzierte mit dem Schanzenmotiv Schnapsgläser, Bierkrüge und Aschenbecher.

Fleischermeister Christian Floß aus Lengenfeld brachte im März 2006 eine Wurst in Form des Anlaufturmes auf dem Markt - als Schanzenknacker ein kulinarischer Dauerbrenner. Für passende Präsentation entwarf Floß extra einen der Großschanze nachempfundenen Ständer. Die Markneukirchener Bäckerei Wunderlich kreierte für die Arena ein Schanzenbrot, das ebenfalls ein Renner wurde.

Ein Flop war dagegen das Schanzenlied "Ziieeh den Sprung ins Tal". Eine vom Landratsamt des Vogtlandkreises einberufene Jury hatte den mit 1000 Euro prämierten Titel unter 40 Einsendungen ausgewählt. Vielleicht hoffte man auf einen ähnlichen Erfolg, wie ihn im Winter 2000 die Gruppe Pur mit "Adler sollen fliegen" hatte. Das Lied kletterte im Sog der Erfolge von Sven Hannawald und Martin Schmitt innerhalb von Tagen auf Platz 9 der deutschen Charts. "Ziieeh den Sprung ins Tal" verschwand dagegen schnell in der Versenkung.

Die Markneukirchner Partyband Mr. Feelgood, die am 1. Dezember zur Weltcup-Begrüßungsparty auf dem Klingenthaler Marktplatz auftritt, hatte sich 2006 ebenfalls an der Ausschreibung beteiligt mit einem Arena-Hit in rockiger Variante. Den konnten die Musiker dann beim Sommer-Grand-Prix 2008 spielen.

Zur vogtländischen Chronik der Klingenthaler Weltcups gehört auch, dass 2010 die damals 19-jährige Julia Eichhorn aus Reichenbach vom Publikum unter vier Finalistinnen zur "Miss Weltcup 2010" gewählt wurde und den Skisport ein Jahr lang auf Veranstaltungen repräsentierte. Ihre Nachfolgerin 2011 war die ebenfalls 19-jährige Marlies Schubert aus Schneeberg.

Seit Juli 2015 ist die Sparkasse Vogtland der Namenssponsor für die Vogtland-Arena. Dabei fließt ein jährlicher Betrag, über dessen Höhe Stillschweigen vereinbart wurde.

Tickets für den Weltcup nächste Woche gibt es bei der "Freien Presse."