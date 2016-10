Neuer Hort, Werbung, mehr Platz: Stadt kämpft um Schüler

Oelsnitz braucht mehr Kinder für die Grundschule Am Karl-Marx-Platz, die derzeit saniert und erweitert wird. Die Schulbehörde sagt, sie habe schon vor dem Bau gewarnt.

Von Ronny Hager

erschienen am 26.10.2016



Oelsnitz. Die Bauarbeiten an der Grundschule Am Karl-Marx-Platz in Oelsnitz gehen sichtbar dem Ende entgegen - eitel Sonnenschein ist dabei aber längst nicht alles. Sorgenfalten bereiten im Oelsnitzer Rathaus dabei aber nicht die Sanierung des Hauses (früher Post) samt Errichtung eines neuen Anbaus, sondern die Entwicklung der Schülerzahlen. War die Verwaltung bisher davon ausgegangen, dass im kommenden Jahr hier 42 Kinder eingeschult werden, so fällt die aktuelle Zahl aus dem Fachamt nun ganz anders aus: 26 Schulanfänger. Um zwei Klassen bilden zu können, braucht es 29.

Erklärbar ist diese Tendenz für die Stadt nicht - sie versucht jetzt, massiv gegenzusteuern, informiert Stadtbaumeisterin Karin Schuberth auf Anfrage. Zum einen soll ein neuer Hort eingerichtet werden. Dafür sind Räume in der Turnhalle der benachbarten Oberschule im Blick, die frei werden. Bisher hat die Grundschule die Hypothek, dass der Weg von hier zum Hort sehr weit ist: entweder zur Kita Kinderlachen (Forststraße) oder zur Kita Am Schloss (Falkensteiner Straße). Die anderen Oelsnitzer Grundschulen haben den Hort in unmittelbarer Nähe.

Punkten für die Grundschule Am Karl-Marx-Platz will die Stadt mit dem, was gerade entsteht: Moderne Bedingungen, endlich mehr Platz - bisher war es eng und deutlich in die Jahre gekommen. Nach Ende der Sanierung soll ein Tag der offenen Tür Eltern, Kinder und Interessierte anlocken, sagt Oberbürgermeister Mario Horn (CDU), der speziell für diese Veranstaltung sich mit einem persönlichen Schreiben an die im Sprengel der Grundschule wohnenden Eltern wenden will. Denn diese haben eine wählbare Alternative gleich vor der Haustür: Die evangelische Grundschule ist ein Neubau und hat sich bereits erweitert.

Während die Stadt Oelsnitz Maßnahmen ergreift, ihre Schule attraktiver zu machen, wundert sich die Schulbehörde nicht. Das jedenfalls geht aus einer Stellungnahme von Arndt Schubert, Sprecher und persönlicher Referent des Leiters der Sächsischen Bildungsagentur Zwickau hervor. "Im Vorfeld der geplanten Sanierung wurde der Schulträger auf das möglicherweise nicht genügende Schüleraufkommen für vier Klassen hingewiesen, da sich ebenfalls in Bobenneukirchen eine Grundschule etabliert hat", erklärt Schubert. Was ist die Konsequenz daraus? Arndt Schubert: "Die dennoch durchgeführte Sanierung der Grundschule Am Karl-Marx-Platz hat zur Folge, dass dort künftig immer zwei Klassen eingeschult werden müssen. Bei Vorhandensein von einer Schülerzahl von nur drei Klassen würde das bedeuten, dass in der Grundschule Am Stadion nur eine Klasse eingerichtet wird. Inwieweit davon der dort derzeit laufende Schulversuch zur Inklusion betroffen ist, bleibt abzuwarten."

Ob das alles so kommt, ist aber längst nicht ausgemacht. Die Stadt Oelsnitz weist daraufhin, dass die zuständigen Behörden für die Sanierung der Grundschule Am Karl-Marx-Platz von Anfang an im Bilde waren und das Projekt bestätigten. Die Stadt investierte aus Eigenmitteln und Förderung aus dem Programm Städtebaulicher Denkmalschutz 1,44 Millionen Euro. Der Verweis von Schulbehörden-Sprecher Schubert auf die Schule Bobenneukirchen indes taugt nur bedingt als Erklärung: Die Schule startete dieses Jahr neu mit fünf Erst- und vier Zweitklässlern aus den Landgemeinden, nicht aus Oelsnitz selbst.