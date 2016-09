Neustart am Markt: Diner zieht in ehemaliges China-Restaurant

Direkt neben dem Oelsnitzer Rathaus gibt es jetzt Burger. Geht mit dem neuen gastronomischen Angebot die ersehnte Belebung des Platzes einher?

Von Tino Beyer

erschienen am 08.09.2016



Oelsnitz. Rote Ledersofas, eine Harley Davidson als XXL-Bild an der Wand und Donuts in der Auslage: Ein Hauch von Amerika umweht jetzt den Oelsnitzer Marktplatz. Direkt neben dem Rathaus hat in den R√§umen eines fr√ľheren China-Restaurants ein Diner er√∂ffnet. Zwei Jahre standen die Gastr√§ume leer. Jetzt haben sie Andr√© Grummt und seine Gesch√§ftspartnerin Sandra Meinel wieder mit Leben erf√ľllt. Nach der beabsichtigten "leisen" Er√∂ffnung am Samstag l√§uft das Gesch√§ft seit dieser Woche an - und das sehr vielversprechend, wie Grummt berichtet.

Andr√© Grummt (45) und Sandra Meinel (28) sind in Oelsnitz keine Unbekannten. Beide haben zuletzt den Imbiss in einer ehemaligen Fabrik an der B 92 betrieben und hatten dort eigentlich gro√üe Pl√§ne, wollten Veranstaltungen etablieren. Doch die R√§umlichkeiten h√§tten sich als ungeeignet erwiesen, sagt Andr√© Grummt. "Deshalb haben wir uns seit April nach etwas Neuem umgeschaut", sagt er. Am Markt wurde das Duo f√ľndig. Sie krempelten die √Ąrmel hoch. In Eigenleistung verwandelten sie eine siffige Gastwirtschaft in ein ansprechendes Lokal. Viele Oelsnitzer d√ľrften das begr√ľ√üen. Der Wunsch nach Gastronomie am Markt wurde bei der "Freie Presse"-Aktion "Wie lebt es sich in Oelsnitz?" zuletzt vielfach ge√§u√üert. Mit dem Diner gibt es jetzt ein Angebot, das sich beispielsweise in Plauen und Markneukirchen ebenfalls etabliert hat. Vor allem junge Leute m√∂gen gut gemachtes, frisches Fast Food. Aber nicht nur die, wie Grummt wei√ü. "Burger waren f√ľr uns auch bislang schon ein Standbein. Und zu den Stammkunden z√§hlten auch √§ltere Leute." Ansprechen will er aber besonders junge Familien. Deshalb gibt es im Diner auch ein Spielzimmer f√ľr Kinder. "Damit die Eltern auch mal in Ruhe essen k√∂nnen", sagt er.

13 Burger-Varianten hat der Diner aktuell im Angebot. Auch Muffins und Donuts gibt es. Das Angebot soll in der n√§chsten Zeit noch um Sandwiches, Hot Dogs und Spare Ribs erweitert werden. Mit ihrem Diner wollen sich Sandra Meinel und Andr√© Grummt in die Oelsnitzer Gastst√§ttenlandschaft einf√ľgen. Als Konkurrenz zu den Etablierten sehen sie sich nicht. Die gutb√ľrgerliche K√ľche habe ihren Platz, die Kneipen, die "Pfanne", so Grummt, der auch bei Innenstadt-Veranstaltungen wie der Kneipennacht mitziehen will. Seine Frau betreibt unterdessen weiterhin den Brunnengasthof in Tirpersdorf.

Neugier weckt die Namensgebung des neuen Oelsnitzer Lokals. Der Schriftzug "...scho immer..." prangt an der Fassade, darunter die Buchstaben "B & C". Wie der Name zustande kam? In ihrem Imbiss sei "scho immer" eine augenzwinkernde Antwort auf viele Fragen gewesen. Es lief etwa so: Seit wann magst du diese Musik? Antwort: Scho immer. "Originell und vogtländisch sollte es sein", sagt der Betreiber. Was sich hinter den Buchstaben verbirgt, das sollen die Gäste selbst erraten.