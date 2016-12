Perlmutter: Adorf wittert Riesen-Chance

Mehr Platz für besonderes und eine Attraktion für Touristen - das hätte die Kleinstadt gerne. Klappt die Umsetzung, wird das aber noch Jahre dauern.

Von Ronny Hager

erschienen am 29.12.2016



Adorf. Adorf ist gefesselt: Die Stadt hat zwar eine Perlmuttersammlung, wie sie deutschlandweit in Museen keine zweite gibt, kann aber damit nur kleckern: Ganze 18 Quadratmeter Platz hat sie dafür im Freiberger Tor, Wahrzeichen der Stadt und einziges Stadttor des Vogtlandes, viel zu wenig Raum für das Besondere. Nun soll geklotzt werden: Ein Erlebniszentrum Perlmutter im benachbarten Handwerkerhaus Graben 2, zum Tor mit einem barrierefreien Glasbau verbunden - das ist die Idee, die eine jetzt im Auftrag der Stadt erstellte Studie präsentiert. Die Umsetzung der Pläne mit Schätzkosten von 2,7 Millionen Euro würde Bürgermeister Rico Schmidt (SPD) gern in den nächsten fünf Jahren sehen - Realisten glauben indes nicht, dass sich vor 2020 dafür ein Rad dreht.

Dennoch: So weit wie jetzt war die Idee für einen großen Wurf noch nie, sagt Steffen Dietz, der langjährige Leiter des Perlmutter- und Heimatmuseums. "Es ist eine ganz große Chance", betont der 54-Jährige - denn das innen weitgehend entkernte Haus Graben 2 bietet jede Menge Freiräume, das Thema Perlmutter als Erlebnis zu Gestalten, mit Elementen wie Wasser, Natur, Holz und jeder Menge der glänzenden Unikate, die die Perlmutterverarbeitung in Adorf hervorgebracht hat. Der Glasbau Richtung Freiberger Tor könnte zugleich die Stadtmauer durchscheinen lassen, die Räume per Fahrstuhl auch für Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer erschließen - und beim Thema Perlmutter wäre Schluss mit dem alten Museumsklassiker Vitrine neben Vitrine: "Wenn nicht jetzt, wann dann", fragt Steffen Dietz, der die Umsetzung gern noch aktiv begleiten will. Der Verkauf des städtischen Hauses Graben 2 ist gescheitert, nebenan werden Häuser durch Private saniert. "Wir hätten da auch eine Baustelle weniger", verspricht er sich zugleich die Aufwertung des Stadtbildes.

Als größten Effekt der Pläne für Adorf sieht Steffen Dietz die Innenstadtbelebung - der Markt liegt um die Ecke, keine 200 Meter weg. "Wir kriegen auf den Markt keine Leute, auch nicht mit zwei oder drei neuen Geschäften", meint der Museumschef. Doch ein Komplex mit Perlmutterzentrum im Graben 2, der Stadtgeschichte im Freiberger Tor (Dietz: "Die will ich keinesfalls ausräumen, ich möchte auch keine Vermengung mit Perlmutter"), dazu der Perlmutterweg zwischen Schauanlage Klein-Vogtland und Stadtkern - das könnte viel mehr als bisher animieren, von der B 92 abzubiegen und Adorfs Reiz zu entdecken. Bislang geht das im Museum wegen der Enge nicht. "40 Leute bedeuten bereits ein volles Haus. Da hat niemand was davon", so Steffen Dietz.

Die Pläne der Architektin und Szenografin Ulli Koller aus Berlin, von Architekt Gerhard Plaß aus Thiersheim, zusammengefasst vom Planungsbüro von Raimund Böhringer aus Alexandersbad - sie sind nicht der erste Anlauf, das Thema Perlmutter in Adorf auf neue Füße zu stellen. "Das war schon im Jahr 2000 mal Thema", sagt Dietz und erinnert an eine Studie des Oelsnitzer Architekten Dietrich Wöllner. Damals war noch von Café und Schauwerkstatt die Rede. Die Neugestaltung der Ausstellungsräume 2008 kam gut an, sagt Dietz - er belegt es mit steigenden Besucherzahlen und Gästelob. Es blieb der Traum von mehr Raum. "2008 war eine Zwischenetappe", so der Museumschef.

Um die neuen Pläne Wirklichkeit werden zu lassen, wird die Stadt mehrere Fördertöpfe anzapfen müssen. Dabei liegt besonderes Augenmerk auf die Nähe zu Tschechien - die Texte im Perlmutterzentrum sollen alle zweisprachig sein. Nicht nur, weil so manche Geldquelle zum Sprudeln gebracht werden könnte - es sind die tschechischen Gäste, die vermehrt zu Besuch sind: "Der Elsterradweg ist dafür eine gute Verbindung, es kommen Wanderer, Tagesgäste - und viele, die hier arbeiten".