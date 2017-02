Schlange stehen fürs Heilwasser bei Bad Brambacher Quellenfrau

Seit 1920 wird den Einwohnern ein verbrieftes Schöpfrecht gewährt. Auswärtige ohne Kurkarte müssen dafür bezahlen. Eine Quellenfrau wacht ab Anfang Februar darüber.

Von Eckhard Sommer

erschienen am 16.02.2017



Bad Brambach. Die Brambacher lieben ihre Eisenquelle. Seit zwölf Jahren ist Ingrid Mootz Brambachs Quellenfrau - und sie ist seit wenigen Tagen wieder im Amt. Angestellt ist sie auf Minijob-Basis bei der Gemeinde, jeden Dienstag und Freitag von 14.30 bis 17.30 Uhr. Vor 100 Jahren wäre sie "Brunnenmädchen" genannt worden und hätte eine Tracht getragen, wie man es kennt von historischen Aufnahmen.

Heute kommt sie in Zivil und gibt Obacht: "Wer aus Bad Brambach ist, kann sich an jedem Öffnungstag fünf Liter pro Person kostenlos abfüllen. Urlauber mit Kurkarte dürfen ein Glas umsonst trinken, jeder mitgenommene halbe Liter kostet 30 Cent, auch für Auswärtige."

Das ist weiß Gott erschwinglich für ein nichtalltägliches Heilwasser mit ein wenig Sprutz, zumal Ingrid Mootz manche Geschichte zu der Quelle zu erzählen weiß. Dass früher das Wasser nicht bequem so wie heute per Hahndrehung gezapft werden konnte, weil es noch nicht nach oben gepumpt wurde, sondern per Hand und mit einem Eimer ans Tageslicht gezogen werden musste. Dass eine Holzhütte jahrzehntelang die Quelle überdachte, bis nach dem Zweiten Weltkrieg die Rote Armee in Bad Brambach Einzug hielt, die Quelle in Stein fassen und für sie ein festes Gebäude errichten ließ. Bis heute und obwohl die Rotarmisten 1957 wieder abzogen, zeugt eine Inschrift aus kyrillischen Buchstaben im Inneren davon.

Ingrid Mootz und "ihre" Quelle haben in Bad Brambach eine regelrechte Fangemeinde, und im Sommer ist der Andrang noch größer als etwa in diesen Tagen, bilden sich in Stoßzeiten sogar kleine Wartegemeinschaften. "Meistens nutzen Ältere das Schöpfrecht, weil sie die Quelle noch von früher kennen. Das Wasser hilft ja bei Beschwerden an den Nieren oder der Blase, ist gut für die Verdauung und den Stoffwechsel. Zudem bekommt man davon eine glatte Haut - Schönheit kommt von innen." Wer Bad Brambacher ist und das Schöpfrecht regelmäßig nutzt, den erkennt man, ohne ihn erst fragen zu müssen, an einer unübersehbaren Kleinigkeit: Flaschen, die er an den Hahn hält, haben eine bräunliche Ablagerung wie auch das Quellenbecken - keine Verschmutzung, sondern normale Rückstände vom eisenhaltigen Wasser.

Es begab sich 1860, als der zehnjährige Christian Schüller und sein Vater auf ihrem Grundstück Torf stachen und dabei eine Entdeckung machten: Sie stießen auf eine Quelle. Kein gewöhnliches Wasser sprudelte aus der Erde, wie sie schnell merkten, sondern eines reich an Mineralien, wohlschmeckend, erfrischend und heilsam gegen Beschwerden an Leib und Seele. Das sprach sich schnell herum im Ort, und die Einwohner kamen, um sich Wasser abzufüllen. So viele aber nutzten die Schüllerquelle, dass es dem Vater gegen die Hutschnur ging, weil die Zapfer sein Grundstück ramponierten. Deshalb wies er seinen Sohn an, die Quelle wieder zuzuschütten.

Bis 1892 herrschte Ruhe und Frieden, erst als Christian Schüller sein Erbe antrat, öffnete er die Quelle wieder, nutzte das Wasser selbst, füllte es ab, verkaufte es in umliegenden Orten. Gleichzeitig errichtete er ein Flussbad mit Männer- und Frauenzellen sowie ein Sommerrestaurant. Der Betrieb wurde Schüller mit der Zeit zu groß, benötigte Gelder wurden ihm nicht gewährt. So verpachtete er seine Quelle. Nach mehreren glücklosen Pächtern kam 1903 Franz Klinkert. Er war der richtige Mann zu richtigen Zeit am richtigen Ort. Bereits 1905 erhielt er für die Quelle eine Goldmedaille in Leipzig. Auch gründete er 1908 die Brambacher Sprudel GmbH. Nach einigen Querelen zwischen Klinkert und Schüller verkaufte Letzterer 1910 die Quelle, das Gasthaus und die Grundstücke an die GmbH.

Parallel dazu verpachtete die Gemeinde ihre bekannte Quelle 1896 an Hermann Mannsfeld. Dieser führte sie als "Schillerquelle" auf dem Markt ein, überwarf sich aber mit der Gemeindeverwaltung zu Pachtfragen, zäunte die Quelle ein, um Brambachern den Zugang zu verwehren. 1913 verkaufte Mannsfeld alles an die Sprudel GmbH. Die Brambacher pochten auf ihr uraltes Schöpfrecht, das 1920 auf die heutige Eisenquelle, die einstige Schüllerquelle, überging und seitdem gilt.