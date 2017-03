Sexual-Serientäter steht erneut wegen Missbrauchs vor Gericht

In Zwickau hat ein Prozess gegen einen Mann mit Vorliebe für Sex mit Kindern und Jugendlichen begonnen. Gutachtern galt er zuvor als geheilt.

Von Jens Eumann

erschienen am 06.03.2017



Zwickau. Die Turnschuhe schlurfen über den Boden, als Thomas S. in den Saal 344 des Zwickauer Landgerichts geführt wird. An der Anklagebank löst man die Handschellen. Er streift die ins Gesicht gezogene Kapuze seines Parkas ab und legt fast schlohweißes kurzes Haar frei. Mit hängenden Schultern starrt der 48-Jährige durch seine ovale Brille zum Richterpult - weg von den Kameras. Wegen Suizidversuchs saß er vorm Prozess im Haftkrankenhaus Leipzig ein. Erst am Montagmorgen hat man ihn nach Zwickau gebracht. Doch sein klägliches Auftreten ist nicht, was dafür sorgt, dass die Öffentlichkeit Minuten später vom Prozess ausgeschlossen wird. Mit der Entscheidung, hinter verschlossenen Türen zu verhandeln, schützen die Richter vielmehr Thomas S.' mutmaßlich letztes Opfer. So haben die Eltern des Mädchens es beantragt.

Am 21. Juni vorigen Jahres soll der aus Bayern stammende Mann im vogtländischen Zwota ein 13-jähriges Mädchen in sein Auto gesperrt haben, mit ihm auf einen Waldweg gefahren sein, wo er das Kind laut Anklage sexuell missbrauchte und vergewaltigte. Polizisten, die das von den Eltern als vermisst gemeldete Mädchen suchten, fanden es, unter Schock stehend, neben dem Fahrzeug. Der damals teils geständige Täter saß noch in seinem schwarzen Chevrolet. Er hatte sich nicht nur an dem Kind befriedigt, sondern sein stundenlanges Tun zudem gefilmt.

Es sei nicht sicher, wie viel Thomas S. im Prozess von seinem Geständnis aufrechterhalte, sagte Gerichtssprecher Altfrid Luthe am Montag. "Aber angesichts des Films wird es ihm nicht viel nützen, wenn er jetzt alles bestreitet." Angesichts der Beweislage kann darauf verzichtet werden, das Opfer selbst zu hören. Dennoch erörtere die Beweisaufnahme schutzwürdige Belange des Kindes, die über dem Gebot einer öffentlichen Verhandlung rangierten, begründeten die Richter den Ausschluss der Öffentlichkeit.

Das Interesse am Fall gilt ohnehin weniger etwaigen Details der jüngsten Taten des Angeklagten, als vielmehr der Frage, wie es erneut so weit kommen konnte. "Der Angeklagte ist mehrfach einschlägig vorbestraft", formulierte Gerichtssprecher Luthe vorsichtig. Im Klartext: Thomas S. ist das Parade-Beispiel eines Serientäters. Fast 20 Jahre verbrachte er hinter Gittern, wurde zudem mehrfach zu sogenannter Sicherungsverwahrung verurteilt, die zum Schutz der Allgemeinheit immer dann angeordnet wird, wenn eine eigentliche Strafe bereits abgesessen, der Täter aber nach wie vor gefährlich ist.

Thomas S.' erste Verurteilung wegen Vergewaltigung gab es schon in den 1980er-Jahren. Trotz anschließender Sicherungsverwahrung kam er 1995 in den Genuss des sogenannten offenen Vollzuges. Der gelernte Kfz-Mechaniker bekam einen Job an einer Tankstelle. Doch nutzte er Freigänge auch, um neue Opfer ins Visier zu nehmen. Binnen dreier Monate vergewaltigte er eine Schülerin und überfiel zwei weitere Mädchen im Alter von 15 und 17 Jahren sowie eine 35-jährige Frau. Am Landgericht im niedersächsischen Hildesheim machte man Thomas S. (vor späterer Heirat hieß er noch Thomas K.) 1996 erneut den Prozess. Das Urteil: 13 Jahre Haft samt anschließender Sicherungsverwahrung im Maßregelvollzug im niedersächsischen Moringen.

Nachdem ihn Gutachter dort als inzwischen von seinen Neigungen geheilt einschätzten, wurde Thomas S. im Februar 2015 entlassen. Letzten Risiken wollte man dadurch begegnen, dass man ihn an seinem Wohnort - einem Dorf nordöstlich von Nürnberg - ambulanter Betreuung unterstellte. Dennoch soll S. danach übers Internet auf die Suche nach neuen Opfern gegangen sein. Wie es zum Kontakt zu dem 13-jährigen Mädchen aus dem knapp 200 Kilometer entfernten Vogtland kam, ist unklar. Dazu gab die Polizei schon in der Ermittlungsphase keine Informationen preis.

Für den Prozess sind drei Verhandlungstage angesetzt. Die für Donnerstag erwartete Urteilsverkündung findet, anders als die Zeugenanhörungen, wieder öffentlich statt. Der Strafrahmen für die Taten die man Thomas S. vorwirft, reicht von drei bis zu 15 Jahren Haft. Eine Sicherungsverwahrung kann sich anschließen.