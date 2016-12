Skisaison startet: Schöneck und Bublava machen den Auftakt

Die frostigen Temperaturen der vergangenen Tage haben die Wintersportgebiete zum Beschneien der Pisten genutzt. Am Wochenende drehen sich die ersten Lifte, Erlbach folgt nächste Woche.

Von Gabriele Skrobanski, Tino Beyer und Thorald Meisel

erschienen am 09.12.2016



Schöneck/Erlbach/Bublava. Reichlich Kunstschnee konnte in der Skiwelt Schöneck produziert werden. Nachdem die technische Aufrüstung der Beschneiungsanlagen im Skigebietes planmäßig abgeschlossen wurde, gingen die Schneekanonen in Betrieb. Diese weiße Pracht reicht aus, damit Schöneck am Wochenende in die Skisaison starten kann.

Nach Angaben der Tourist-Information können der Vierer-Sessellift an der Hohen Reuth und der Zauberteppich von den Wintersportfans genutzt werden. Der Sessellift dreht sich am Samstag von 9 bis 20 Uhr und am Sonntag von 9 bis 18 Uhr. Der Zauberteppich, der von Kindern und Erwachsenen als Aufstiegshilfe genutzt werden kann, ist am Wochenende jeweils von 9 bis 17 Uhr in Betrieb. Rodeln ist jedoch noch nicht möglich. Die Skiwelt hat vorerst am Wochenende geöffnet. Wie es ab Montag weitergeht, hängt von den Temperaturen ab. Aktuelle Infos gibt es am Schneetelefon unter 037464 82000.

Auch auf der tschechischen Seite kommen Wintersportler auf ihre Kosten - und zwar schon ab heute. Im Skigebiet Bublava/Schwaderbach startet heute Vormittag um Punkt 9 Uhr die Skisaison "Die Skipisten Malý, Strední Bleiberg und der Kinderpark sind bereits sehr gut beschneit", wird auf der Internetseite des Skigebietes (ein Sessellift, sieben Skilifte) informiert. Seit vorigen Sonntag wird die Lesní Piste (Sesselbahn) intensiv beschneit. Ab heute sind auch der Skiverleih, der Skiservice und ein Imbiss in Betrieb.

Das Skigebiet am Kegelberg in Erlbach wird voraussichtlich ab Samstag in einer Woche in Betrieb gehen. Ursprünglich hatte der Erlbacher Wintersportverein (WSV) als Betreiber ebenfalls mit einem Saisonstart an diesem Wochenende geliebäugelt. Allerdings müssen die Pisten noch präpariert werden. "Um wie gewohnt beste Qualität bieten zu können, bitten wir die Wintersportler noch um etwas Geduld", hieß es gestern aus der Erlbacher Tourist-Information. Neu in dieser Saison am Kegelberg: Erstmals gibt es einen Familienskipass für die gesamte Saison. Er gilt für zwei Erwachsene und deren Kinder bis zum Alter von 17 Jahren. 350 Euro sind für das Ticket zu berappen.

Für diesen Winter plant der WSV mehrere Skisportveranstaltungen, darunter am 4. Februar die Vogtlandspiele und am 4. März die 37. Auflage des Kegelbergrennens. Für den 20. Januar hat sich nach Informationen von WSV-Chef Norbert Dick Sachsens stellvertretender Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) im Rahmen seiner Wintertour im Skigebiet am Kegelberg angekündigt.

Für Informationen zum Skigebiet gibt es auch in Erlbach ein Schneetelefon: 037422 6125.