Stall in Markneukirchen in Brand geraten

Von Tino Beyer

erschienen am 08.11.2016



Markneukirchen. Zu einem Großbrand ist es heute Morgen in Markneukirchen gekommen. In Flammen stand ein Stall am Gasthaus Berghof. Laut Polizei sind dabei zwei Pferde verendet. Nach ersten Erkenntnissen beträgt der Sachschaden rund 100.000 Euro. Acht freiwillige Feuerwehren waren im Einsatz. Weitere Details gibt die Polizei im Laufe des Tages bekannt.