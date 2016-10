Um Millimeter, Sekunden und Punkte

Forstarbeiter maßen am Samstag in Morgenröthe-Rautenkranz bei der 13. Sächsischen Waldarbeitsmeisterschaft ihr Können. Auch Vogtländer waren dabei - und erfolgreich.

Von Eckhard Sommer

erschienen am 24.10.2016



Muldenhammer. Jetzt kommt es auf flinke Hände an: Kettenwechsel. Florian Huster prüft immer wieder, ob alles optimal vorbereitet ist. Die Motorsäge muss so auf dem Tisch liegen, dass er sie mit einem Griff packen und umlegen kann, und der Schlüssel ist exakt aufgestellt, dass sich mit drei schnellen Drehungen die Schrauben lösen lassen. Auch die neue Kette liegt bereit, schon in Form gelegt. Florian geht einen Schritt zurück, schließt kurz die Augen, atmet noch einmal tief durch und wartet auf das Startzeichen. Los geht's, und es dauert gerade einmal zehn Sekunden, bis die Kette gewechselt ist. "Na ja, ist doch ganz gut gelaufen", gibt sich der Morgenröther bescheiden und zufrieden.

Dabei musste er sein Licht gar nicht unter den Scheffel stellen, denn die anderen Disziplinen bei der Waldarbeitsmeisterschaft - Baumfällung, Kombinationsschnitt, Präzisionsschnitt und Entasten - gingen ihm auch gekonnt von der Hand. Am Ende erreichte er 1538 Punkte und damit in der Landesklasse Senioren einen ausgezeichneten zweiten Platz. Wie schon vor zwei Jahren, als er sich nur Thomas Stehl - auch er aus Morgenröthe - geschlagen geben musste. Der haderte am Samstag ein wenig mit sich, war mit seiner Leistung im Kombinationsschnitt ganz und gar nicht zufrieden. Dabei kommt es vor allem darauf an, eine Baumscheibe mit jeweils einem Schnitt von oben und unten abzutrennen. Eine möglichst geringe Differenz und ein exakter Winkel von 90 Grad ergeben eine hohe Punktzahl. Thomas: "Ich habe mich um wenige Millimeter vertan, aber das gibt dann Abzüge. Eine Meisterschaft ist eben doch etwas anderes als die alltägliche Arbeit, weil dann die Aufregung noch hinzukommt."

Besser lief es bei ihm dagegen in den anderen Disziplinen, was insgesamt 1424 Punkte ergab und er damit auf dem fünften Platz landete. Da Florian und Thomas über 1300 Punkte schafften, bedeutet das die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft im kommenden Jahr.

Die 13. Sächsische Waldarbeitsmeisterschaft war eingebettet in ein Jubiläum: Seit 60 Jahren gibt es die Forstschule in Morgenröthe-Rautenkranz. Bereits am Freitag wurde das in einer Festveranstaltung gewürdigt und in der "Frischhütte" trafen sich ehemalige Mitarbeiter.

Bei einem Tag der offenen Tür bestand am Samstag die Gelegenheit, sich die Einrichtung anzuschauen und einen Einblick in die Ausbildung zu erhalten. Dazu gehörten nicht nur eine Technikschau, die Präsentation von Arbeitsgeräten und Elementen der Jagdausbildung, eine Bastelstraße mit Kristin Leuschner für Kinder und ein Sinneszimmer, sondern auch ein Simulator, an dem Auszubildende die Arbeit mit einem Harvester am Bildschirm trainieren können. Thomas Neidhardt, Außenstellenleiter der Forstschule: "Mit der Resonanz können wir zufrieden sein. Trotz des schlechten Wetters nutzen 150 Besucher den Tag der offenen Tür."